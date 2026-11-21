noviembre 21, 2026

La medida no aplica a todos los trabajadores, tendrá que solicitarlo a través de su sindicato

Isabel Ortega/Xalapa. El Instituto de Pensiones del Estado (IPE) reformó el Reglamento de Prestaciones Institucionales para establecer diferencias en el cálculo de las pensiones por jubilación y vejez, particularmente para un grupo de trabajadores que quedó excluido del régimen de transición de la Ley 287 de Pensiones del Estado.

Integrantes de la organización “Sindicalismo Veracruzano” que aglutina a 60 organizaciones sindicales en el estado de Veracruz, integrado por trabajadores del sector público y educativo de Veracruz, desde abril de este año se organizar para pedir que frenaran el salario regulador, que afectaba su pensión de jubilación y su pensión de vejez.

La reforma, publicada el viernes 20 de noviembre de 2026 en la Gaceta Oficial del Estado, modifica los artículos 2, fracción XXXI; 41, 49 y 54, con el argumento de armonizar el reglamento con el régimen transitorio de la Ley 287 y precisar quiénes deben recibir una pensión calculada con base en el sueldo regulador y quiénes conservarán como referencia su último sueldo de cotización.

El cambio central está relacionado con los trabajadores contemplados en el artículo Cuarto Transitorio de la Ley 287, quienes constituyen un grupo de excepción y no están considerados dentro de la categoría de trabajadores en transición.

De acuerdo con la exposición de motivos, estas personas conservan el derecho a una pensión por jubilación cuando acrediten 30 años de servicio, 30 años cotizados y, al menos, 53 años de edad.

¿Qué cambia en el cálculo de las pensiones?

Uno de los cambios más relevantes se establece en el artículo 49, que regula el monto de las pensiones por jubilación. La reforma señala que los trabajadores de nueva generación y los contemplados en los incisos b) y c) del artículo 48 recibirán una pensión equivalente al 100 por ciento del sueldo regulador.

Sin embargo, quienes están contemplados en el inciso a) del artículo 48, correspondientes al grupo de excepción del Cuarto Transitorio, quedarán fuera de ese cálculo. Para ellos, la pensión por jubilación será equivalente al 100 por ciento del último sueldo de cotización percibido durante el último año.

Una disposición similar se incorpora al artículo 54, referente a las pensiones por vejez. En este caso, los trabajadores en transición y de nueva generación recibirán el porcentaje que les corresponda conforme al artículo 37 de la Ley 287, aplicado sobre el sueldo regulador.

En cambio, para el grupo de excepción, el porcentaje establecido en la ley se calculará sobre el 100 por ciento del último sueldo de cotización percibido durante el último año.

La modificación al artículo 41 también precisa que el cálculo del sueldo regulador se aplicará a trabajadores que ingresaron durante la vigencia de la Ley 287 y a quienes se encuentran en transición conforme a los artículos Quinto y Noveno Transitorios, pero excluye expresamente a quienes están contemplados en el Cuarto Transitorio

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Los artículos transitorios: la reforma no se aplica automáticamente

Un aspecto relevante de la modificación está en sus artículos transitorios, pues establecen las condiciones para que las nuevas disposiciones puedan aplicarse.

El artículo Primero señala que la reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, por lo que su vigencia comenzó el sábado 21 de noviembre de 2026.

Sin embargo, el artículo Tercero establece que la aplicación de estas disposiciones procederá exclusivamente mediante solicitud expresa de la persona interesada o a través del sindicato que la represente, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por el Instituto. Será el Consejo Directivo del IPE el que determine lo conducente.

Esto significa que la reforma no establece una aplicación automática para todos los pensionistas o trabajadores, sino que condiciona su aplicación a que exista una solicitud y a que el Instituto revise el cumplimiento de los requisitos.

El artículo Segundo, por su parte, deroga cualquier disposición que contravenga la reforma, mientras que el Cuarto deja constancia de que los cambios fueron aprobados por el Consejo Directivo del IPE mediante el acuerdo 90,173-A, durante la primera sesión extraordinaria del 26 de octubre de 2026.

El argumento del IPE

En la exposición de motivos, el Instituto sostiene que la reforma no modifica la definición legal del sueldo regulador, sino que busca dar operatividad a la excepción prevista en el artículo Cuarto Transitorio de la Ley 287.

El documento argumenta que la anterior definición reglamentaria de trabajador en transición incluía indistintamente a todas las personas que ingresaron antes de la entrada en vigor de la ley, incluso a quienes el propio régimen transitorio excluyó de esa categoría.

Por ello, plantea establecer un tratamiento diferenciado para este grupo, al considerar que su expectativa de derechos estaba vinculada con el 100 por ciento del sueldo de cotización para la pensión por jubilación o con el porcentaje correspondiente para la pensión por vejez.