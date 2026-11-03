IPE cerrará ventanillas de prestaciones el 13 de noviembre y las de préstamos el día 20

IPE cerrará ventanillas de prestaciones el 13 de noviembre y las de préstamos el día 20

noviembre 3, 2026

El Instituto de Pensiones del Estado adelantará la suspensión de trámites para preparar el cierre del ejercicio 2026; los servicios se reanudarán el 11 de enero de 2027.

Xalapa, Ver.– El Instituto de Pensiones del Estado (IPE) adelantará el cierre de sus ventanillas por el periodo vacacional de fin de año. Los trámites relacionados con prestaciones institucionales dejarán de recibirse a partir del 13 de noviembre, mientras que la ventanilla de préstamos cerrará el 20 de noviembre.

Efrén Jiménez Rojas, subdirector de Prestaciones Institucionales del IPE, informó que la suspensión anticipada busca que las solicitudes ingresadas puedan registrarse con fecha del ejercicio fiscal 2026.

Explicó que quienes tengan pendiente algún trámite relacionado con jubilación, pensión por vejez u otra prestación deberán considerar la fecha límite del 13 de noviembre para presentar su solicitud.

En el caso de los préstamos, los derechohabientes tendrán hasta el 20 de noviembre para realizar el trámite. El funcionario señaló que todavía existe presupuesto disponible para atender las solicitudes que se presenten antes del cierre.

Jiménez Rojas precisó que ambas ventanillas reabrirán el 11 de enero de 2027, una vez concluido el periodo vacacional del instituto.

El subdirector detalló que el IPE acumula alrededor de 14 mil 200 solicitudes de préstamos durante el año, con una erogación aproximada de 814 millones de pesos.

Por ello, invitó a pensionistas y trabajadores derechohabientes que tengan previsto solicitar un préstamo o realizar algún trámite de prestaciones a acudir antes de las fechas establecidas.