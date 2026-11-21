noviembre 20, 2026

• Ante la Comisión respectiva y la representación popular, la secretaria del ramo presenta la labor realizada por este gobierno durante 2026.

Xalapa, Ver., 20 de noviembre de 2026.- A través de una política ambiental responsable, Veracruz protege su patrimonio natural, restaura sus bosques, fortalece la resiliencia territorial, incorpora criterios ambientales en la toma de decisiones, regula para prevenir impactos, construye capacidades frente al Cambio Climático, involucra a municipios, comunidades y ciudadanía y responde institucionalmente cuando existe un conflicto ambiental.

En estos términos, el Congreso de Veracruz conoció las acciones desplegadas por toda la entidad durante el segundo año de la actual administración estatal, expuestas de manera detallada por la titular de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), Luz Mariela Zaleta Mendoza, al comparecer ante la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales, Cambio Climático y de Protección y Bienestar Animal de la LXVII Legislatura.

El desarrollo y la conducción de este ejercicio de rendición de cuentas estuvo a cargo de las diputadas Imelda Garrido Alvarado, Roxana Barragán Hernández y Sara Inés Palomino Salinas, presidenta, secretaria y vocal, respectivamente, de dicha instancia legislativa, dando inicio a las 17:02 horas.

La funcionaria informó que, durante 2026, a través del Centro Veracruzano de Investigación y Conservación de la Tortuga Marina, recibieron protección más de 20 mil nidos y fueron liberadas más de 80 mil crías. En la Unidad de Manejo (UMA) Naturalia Santuario de Vida Silvestre fueron atendidos casi 160 ejemplares de fauna silvestre y se mantienen bajo el resguardo y manejo especializado más de 280. El Aquarium de Veracruz recibió a más de un millón 50 mil visitantes y ha fortalecido su programa de rescate animal atendiendo a casi 250.

Afirmó que, con este gobierno, las 30 áreas naturales protegidas de competencia estatal, que abarcan 83 mil 382 hectáreas, cuentan con mejores condiciones de manejo, vigilancia y participación ciudadana.

En materia forestal, los nueve viveros de la Secretaría reportaron más de un millón 200 mil plantas, 570 mil corresponden a producción y 708 mil a mantenimiento; 900 mil fueron destinadas a reforestación.

A través de brigadas forestales, la Sedema atendió casi 50 incendios forestales en una superficie afectada de 310 hectáreas y dio mantenimiento a las áreas más propensas mediante podas en casi 30 hectáreas, junto con acciones de monitoreo, detección, diagnóstico, combate y control de plagas.

La secretaria detalló también que en la Jornada Nacional de Reforestación 2026, mediante la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, academia, sociedad civil y municipios, fueron intervenidas más de mil 700 hectáreas, participaron más de 26 mil personas y se establecieron más de 380 mil ejemplares de especies nativas.

En materia de disposición de residuos, el diagnóstico estatal identifica 204 sitios, entre ellos 17 rellenos sanitarios autorizados, además de proyectos autorizados y sitios clausurados.

A través de las agendas sectoriales y municipales –continuó la servidora pública- fueron implementadas más de 150 acciones de adaptación y mitigación ante los efectos del Cambio Climático, como reforestación, educación ambiental y climática, recuperación de aceite vegetal, sustitución de luminarias y manejo de residuos de manejo especial.

También puntualizó la realización de más de 200 acciones de educación ambiental, en las que participaron casi ocho mil personas en talleres, charlas presenciales y virtuales, ferias ambientales y capacitación en 105 municipios del estado.

En el mismo contexto de la participación social, el Reciclatón Ecofest 2026 se realizó en 12 sedes con la participación de 80 municipios de las 10 regiones del estado. Las campañas regionales del mismo permitieron acopiar más de 280 toneladas de residuos de manejo especial y más de dos mil litros de aceite vegetal usado.

Además, en la campaña ambiental Econavidad fueron acopiados más de seis mil 300 árboles de navidad naturales en casi 130 puntos. El material recolectado fue canalizado para su aprovechamiento, evitando su abandono en espacios públicos y fortaleciendo prácticas de economía circular.

Luz Mariela Zaleta Mendoza destacó la capacidad de respuesta de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), la cual, dijo, se refleja en la atención de más de 300 denuncias ciudadanas provenientes de casi 90 municipios, más de mil 300 orientaciones y asesorías jurídicas brindadas a más de mil 400 personas para facilitar el acceso a las instancias competentes.

Por último, informó que, como resultado de las sanciones y los mecanismos de compensación ambiental, fueron obtenidos casi seis mil insumos médicos y veterinarios integrados en 47 kits para fortalecer acciones de esterilización y bienestar animal. La PMA reporta actuación directa en casi 160 municipios del estado con más de 750 diligencias de protección y supervisión ambiental en 108 municipios, fortaleciendo así el cumplimiento de la norma en la entidad, concluyó.

Participación de diputadas y diputados

En la primera ronda participaron las diputadas y los diputados Alejandro Porras Marín (Morena), Roxana Barragán Hernández (PVEM), Ramón Díaz Ávila (PT), María Elena Córdova Molina (MC) y Héctor Yunes Landa, con preguntas acerca del mantenimiento a los procesos de reforestación, investigaciones por contaminación de afluentes, plantas de tratamiento de aguas residuales que operen fuera de la norma, acciones para la protección y vigilancia de la tortuga marina, llegada de la campaña Carbono Azul a Alvarado y a las cuencas que tengan esa oportunidad, así como las esterilizaciones de animales realizadas y los insumos necesarios.

También, defensa de las Áreas Naturales Protegidas, verificación para que las Áreas Certificadas sigan conservándose, capacitación para atender incendios forestales, reporte de contaminación, evaluación de daños ambientales y fauna afectada por los derrames de hidrocarburos y trabajos para remediarlos, irregularidades registradas en los verificentros, fincamiento de responsabilidades por la mortandad de peces en la cuenca del Papaloapan, denuncias sobre cobros ilegales en trámites ambientales, relación de la Sedema con empresas de manejo de residuos, transparencia en la aplicación de recursos de la institución e informe respecto a la situación de las playas del estado.

Durante la segunda ronda, los diputados Héctor Yunes Landa, Adrián Sigfrido Ávila Estrada (MC) y Ramón Díaz Ávila (PT) preguntaron sobre los presuntos cobros indebidos a empresarios para la expedición de autorizaciones, posibles casos de nepotismo y conflicto de interés, intervención de gestores en trámites ambientales, criterios para la contratación de empresas responsables de la recolección y manejo de residuos y tiempos de respuesta o complejidad en procedimientos para obtener permisos y autorizaciones.

Asimismo, detección de tiraderos a cielo abierto y acciones de vigilancia implementadas, situación del tiradero Las Matas, supervisión y condiciones de operación del relleno sanitario Los Colorines, inspección para el correcto funcionamiento de los verificentros y seguimiento en campo a las empresas que solicitan licencias, registros y autorizaciones, a fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones ambientales y el manejo adecuado de residuos.

Por su parte, las diputadas Citlali Medellín Careaga (PVEM) y Liud Herrera Félix (Morena) cuestionaron sobre los municipios que cuentan con direcciones de Medio Ambiente y el perfil de sus titulares, apoyos destinados a los campamentos tortugueros, seguimiento a las denuncias por presuntos actos de corrupción de exfuncionarios de la PMA, operatividad de los rellenos sanitarios y su cumplimiento de la normativa aplicable, situación del tiradero El Tronconal, estatus judicial de la empresa NE Magnesium, encargada de la ampliación del Aquarium del puerto de Veracruz, solicitud de fianzas y garantías, así como la comprobación de los permisos correspondientes a los trabajos actuales de remodelación y modernización de dicho recinto.

Los mensajes de conclusión de la comparecencia, que finalizó a las 19:14 horas, estuvieron a cargo de las diputadas Janix Liliana Castro Muñoz, Roxana Barragán Hernández y María Elena Córdova Molina y por los diputados Ramón Díaz Ávila y Héctor Yunes Landa.