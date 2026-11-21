noviembre 20, 2026

Isabel Ortega/XALAPA, VER.- La Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz (SEDEMA) reportó la producción de un millón 278 mil 773 plantas forestales en sus nueve viveros, de las cuales 902 mil 71 fueron destinadas a labores de reforestación en mil 208 hectáreas de 103 municipios del estado.

Durante su comparecencia ante el Congreso local, la titular de la dependencia, Luz Mariela Zaleta Mendoza, también informó que se protegieron 20 mil 772 nidos de tortugas marinas y se logró la liberación de 80 mil 213 crías, mediante las acciones del Centro Veracruzano de Investigación y Conservación de la Tortuga Marina.

En materia de protección territorial, señaló que Veracruz cuenta con 30 áreas naturales protegidas de competencia estatal, que abarcan 83 mil 382 hectáreas. Además, durante el periodo se certificaron 21 áreas privadas de conservación, con la incorporación de 61.8 hectáreas bajo esquemas voluntarios.

La funcionaria informó que las brigadas forestales atendieron 49 incendios, con una superficie afectada de 310 hectáreas. Como parte de las acciones preventivas, se abrieron y mantuvieron 64.8 kilómetros de brechas cortafuego.

En cuanto a la atención de denuncias ambientales, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente recibió 311 denuncias ciudadanas provenientes de 88 municipios y realizó 754 diligencias de protección y supervisión ambiental en 108 municipios.

Asimismo, mediante el Reciclatón Ecofes 2026, se recolectaron 284.8 toneladas de residuos de manejo especial y 2 mil 5 litros de aceite vegetal usado. También se acopiaron 6 mil 376 árboles naturales de Navidad para su aprovechamiento.

Zaleta Mendoza expuso que estas acciones forman parte de la política ambiental estatal, que incluye conservación de especies, restauración forestal, vigilancia, educación ambiental y coordinación con municipios y comunidades.