noviembre 20, 2026

La secretaría general de la FIFA recibió tres candidaturas para las elecciones presidenciales que se celebrarán en el 77º Congreso de la FIFA en Rabat, Marruecos, el 18 de marzo de 2027. Los aspirantes son Philippe Diallo, Gianni Infantino y Kohzo Tashima, informó el organismo en un comunicado.

De acuerdo con el Reglamento de Gobernanza de la FIFA, las candidaturas fueron remitidas al comité electoral para su examen y para que decida sobre la admisión de los candidatos. Las federaciones miembro serán notificadas de los nombres de los candidatos propuestos y admitidos a más tardar el 18 de febrero de 2027.

Respaldo europeo a Diallo

Las federaciones nacionales europeas representadas en el Comité Ejecutivo de la UEFA y en el Consejo de la FIFA apoyan unánimemente a Philippe Diallo para la presidencia, según un comunicado del organismo continental. En una reunión presidida por Aleksander Čeferin, invitaron al presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) a presentarse como candidato y le prometieron su pleno apoyo.

Diallo ha dirigido la organización que representa a los clubes profesionales franceses, formó parte de la junta directiva de la liga profesional y de las estructuras de resolución de conflictos de la FIFA, y es presidente de la FFF y miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA desde 2023.

Las federaciones europeas expresaron su preocupación por el rumbo de la FIFA y llamaron a una unidad y confianza renovadas dentro de la comunidad futbolística. Exigieron una FIFA que sitúe el desarrollo del fútbol en todas las regiones en el centro de su misión, mantenga los más altos estándares de gobernanza y trabaje en estrecha colaboración con sus federaciones miembro y confederaciones.

Crisis de confianza hacia Infantino

La pérdida de confianza hacia Gianni Infantino se desató tras el intento fallido de privatizar parcialmente los derechos comerciales de la Copa del Mundo mediante un proyecto denominado FIFA Forward Enterprise (FFE). El plan, revelado a finales de julio de 2026 tras la filtración de documentos internos, buscaba recaudar hasta 4 mil 200 millones de dólares con la venta del 20 por ciento de las acciones de una filial comercial valorada en 20 mil millones.

Infantino ofreció hasta 40 millones de dólares a las federaciones que aprobaran la medida en un plazo corto, según los documentos difundidos.

La UEFA calificó la maniobra como un “acuerdo turbio, urdido a puerta cerrada y opaco”, y señaló que la FIFA contaba con reservas superiores a los 5 mil millones de dólares. El bloque europeo amenazó con boicotear las competiciones de la FIFA, incluido el Mundial Femenil de 2027 en Brasil.