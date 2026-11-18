noviembre 18, 2026

Grand Theft Auto VI llegará este jueves 19 de noviembre con una calificación de 99 en Metacritic, la más alta en la historia de la saga. La prensa especializada publicó este miércoles las primeras reseñas del juego de Rockstar Games para PS5 y Xbox Series X|S, y al momento del conteo ya sumaba 147 sin una sola crítica negativa o mixta.

La mayoría de los medios le dio 100 puntos y las notas más bajas son de 95. Con ese promedio supera a GTA IV (98) y a GTA V (97), y se coloca entre los videojuegos mejor calificados de la historia en Metacritic, una marca que solo comparte con The Legend of Zelda: Ocarina of Time, de 1998.

La crítica coincide en elogiar el mundo abierto de Leonida, la narrativa, la banda sonora y a sus protagonistas, Lucia Caminos y Jason Duval. Varios medios lo comparan con Red Dead Redemption 2 por la forma en que combina la libertad de la saga con una historia sólida, y consideran que valió la pena esperar más de 13 años desde la salida de GTA V.

Ocho nominaciones antes de salir a la venta

El 99 llega un día después de que GTA VI encabezara las nominaciones de The Game Awards 2026, anunciadas este martes por Geoff Keighley. El juego aparece en ocho categorías: Juego del Año, Mejor Dirección, Mejor Narrativa, Mejor Dirección de Arte, Mejor Música y Banda Sonora, Mejor Diseño de Audio, Mejor Acción/Aventura y Mejor Interpretación, por el trabajo de Manni L. Perez como Lucia.

Por el GOTY competirá contra 007 First Light, Control Resonant, Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem y The Legend of Zelda: Ocarina of Time, en este caso la nueva versión para Nintendo Switch 2. Esa versión tiene un 96 en Metacritic y ocupa el lugar 32 de la lista.

GTA VI alcanzó a entrar en la competencia porque su lanzamiento es un día antes del cierre del periodo de elegibilidad, el 20 de noviembre. Su nominación antes del estreno había generado polémica, y las reseñas la respaldan.

La ceremonia será el 10 de diciembre en el Peacock Theater de Los Ángeles. El jurado internacional tendrá un 90 por ciento del peso en la decisión y el voto del público, el 10 por ciento.