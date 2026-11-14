Denuncian afiliación sin consentimiento a partido de Héctor Yunes; registro la dejó fuera del proceso de contratación del INE

Denuncian afiliación sin consentimiento a partido de Héctor Yunes; registro la dejó fuera del proceso de contratación del INE

noviembre 14, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.-.- Una ciudadana de Cosoleacaque denunció ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una presunta afiliación sin su consentimiento a Alianza Generacional por Veracruz (AGVER), partido encabezado por el diputado local Héctor Yunes Landa. El registro le impidió continuar en el proceso de selección de Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE) para las elecciones de 2026-2027.

Se trata de Marbella Castillo Hernández, quien en su denuncia expuso que el 11 de noviembre, al intentar registrarse en la convocatoria del INE, fue notificada de que no podía participar debido a que aparecía como militante de un partido político.

El comprobante emitido por la Junta Distrital Ejecutiva número 03 del INE, con cabecera en Cosoleacaque, indica que el 10 de noviembre de 2026, a las 22:18 horas, se realizó la compulsa de su clave de elector con las bases de datos de afiliados o militantes de partidos políticos.

El resultado arrojó que su clave de elector estaba registrada en AGVER, en Veracruz, con fecha de afiliación del 20 de septiembre de 2025.

En el escrito presentado el 13 de noviembre, Castillo Hernández sostuvo que desconocía la existencia de ese partido y que nunca manifestó su voluntad de pertenecer a él. Por ello, solicitó que se investigue la conducta de la organización política y el posible uso indebido de sus datos personales, además de que se impongan las sanciones correspondientes si se acreditan responsabilidades.

La ciudadana anexó a su denuncia el comprobante del INE en el que se le informó del resultado de la compulsa y se le indicó que podía acudir a la Junta Distrital Ejecutiva para recibir más información sobre el registro.

AGVER, el partido de Héctor Yunes

Alianza Generacional surgió como un movimiento político impulsado por Héctor Yunes Landa. Durante años operó como asociación política estatal, hasta que en mayo de 2026 obtuvo su registro como partido político local, inicialmente bajo el nombre de Partido Veracruzano Antipopulista.

En septiembre de 2026, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) aprobó el cambio de denominación a Alianza Generacional por Veracruz (AGVER), organización que actualmente encabeza el legislador local.