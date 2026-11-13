Hermano de “El Mencho” es sentenciado a 22 años de cárcel en EU

Hermano de “El Mencho” es sentenciado a 22 años de cárcel en EU

noviembre 13, 2026

Una jueza federal de Washington D. C. sentenció al narcotraficante Antonio Oseguera Cervantes, conocido como “Tony Montana”, a 22 años y medio de prisión.

La condena contempla 17 años y medio por conspiración para distribuir narcóticos, además de cinco años por posesión de armas, informó el proceso judicial.

La Fiscalía solicitaba 30 años de cárcel para el hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, mientras que su defensa pidió una pena de 20 años.

El pasado 31 de julio de 2026, el Departamento de Justicia informó que “Tony Montana” se declaró culpable de delitos relacionados con narcotráfico y armas.

En concreto, admitió conspirar para distribuir cocaína y metanfetamina, además de usar, portar y poseer armas de fuego para facilitar esas actividades ilícitas.

“Tony Montana”, de 67 años y originario de Michoacán, traficó cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos durante más de dos décadas, según la acusación.

Entre 2002 y 2010, operó con el Cártel del Milenio, donde supervisó ventas de drogas, protegió territorios de rivales y dirigió laboratorios de metanfetamina.

Desde 2010 trabajó con su hermano, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien murió durante un operativo en Tapalpa, Jalisco, en febrero de 2026.