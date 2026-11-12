Sheinbaum confirma bilateral con Xi Jinping pero no habrá TLC con China

noviembre 12, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México no tiene previsto avanzar hacia la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, pese a la importancia del intercambio comercial que mantienen ambas naciones y al interés de fortalecer los vínculos económicos con el gigante asiático.

La mandataria aclaró que la relación comercial con China se mantendrá bajo un esquema distinto al que México tiene con Estados Unidos y Canadá, países con los que sí existe un acuerdo de libre comercio, y adelantó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, abordará los asuntos comerciales con representantes chinos durante las actividades de su visita a la región Asia-Pacífico.

“Nosotros, como saben, tenemos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, con China no tenemos Tratado de Libre Comercio ni vamos hacia allá, pero sí hay una relación comercial muy, muy importante con China”, afirmó.

Sheinbaum explicó que su agenda contempla tres vertientes: los asuntos de la relación bilateral, los temas comerciales con China y su participación en la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

En el caso de China, precisó que Ebrard permanecerá para profundizar en las conversaciones relacionadas con el intercambio comercial, sin que ello signifique que México esté considerando negociar un tratado de libre comercio con ese país.

En cuanto a su participación en la APEC, Sheinbaum adelantó que México defenderá una política de cooperación económica para el desarrollo, basada en la complementariedad de las economías y en la búsqueda de beneficios compartidos entre las naciones.

“No puede ser el desarrollo de un país a costa del desarrollo de otro, sino siempre la cooperación para el desarrollo”, sostuvo.

La presidenta señaló que ese será uno de los planteamientos que llevará al encuentro con los jefes de Estado y representantes de las economías integrantes del foro, al insistir en que el crecimiento internacional debe sustentarse en relaciones de cooperación y no en el rezago económico de otros países.