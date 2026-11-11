Ejército busca construir un estacionamiento en el Parque del Jaguar; pide permiso a Semarnat

noviembre 10, 2026

CIUDAD DE MÉXICO.— Con una inversión estimada de 48.4 millones de pesos, el Ejército mexicano, a través del Grupo Mundo Maya y la empresa militar Olmeca-Maya-Mexica, solicitó formalmente la autorización a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para construir un nuevo estacionamiento dentro del Parque del Jaguar, ubicado en el municipio de Tulum, Quintana Roo.

⇒ El proyecto, ingresado para su evaluación a través de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), busca optimizar la infraestructura de recepción turística en la zona sur del parque natural.

La propuesta contempla la habilitación de 158 espacios para vehículos particulares –distribuidos en 146 cajones convencionales y siete destinados a personas con movilidad reducida– y autobuses turísticos sobre una superficie aproximada de una hectárea (10,000 metros cuadrados).

El plan incluye, además, estructuras equipadas con paneles solares para el aprovechamiento energético. El estudio ambiental establece que los trabajos de construcción tendrían una duración aproximada de dos meses y medio, mientras que la infraestructura tendría una vida útil estimada de 50 años.

De acuerdo con la documentación presentada, el objetivo de la obra es mejorar la organización del ingreso de automóviles al parque y facilitar el traslado de turistas y visitantes hacia las playas y las distintas instalaciones que forman parte de este espacio natural y turístico.