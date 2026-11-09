INE propone aumento de 6% a salarios de personal de Módulos de Credencial para Votar

INE propone aumento de 6% a salarios de personal de Módulos de Credencial para Votar

noviembre 8, 2026

También vislumbra la posibilidad de aumentos de suelo a otras áreas para 2027

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El Instituto Nacional Electoral (INE) planteó un incremento salarial de 6 por ciento para el personal de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) con nivel FA1, que entraría en vigor en enero de 2027, como parte de una serie de medidas para mejorar las condiciones laborales, salariales y operativas de quienes atienden diariamente a millones de ciudadanos.

La propuesta forma parte de una revisión integral del funcionamiento de las distintas áreas del organismo electoral, mediante un ejercicio colegiado que busca identificar necesidades, fortalecer los procesos internos y atender las demandas de sus trabajadores, particularmente de quienes realizan labores en los módulos donde se tramita y actualiza la credencial para votar.

El Instituto informó que, a partir de los primeros resultados de las revisiones laborales, salariales y operativas, decidió avanzar en medidas concretas para atender las condiciones en las que trabaja este personal, aunque reconoció que algunas soluciones requieren análisis presupuestales, planeación y disponibilidad de recursos.

Además del aumento salarial, el paquete contempla el respeto a las jornadas laborales, descansos y prestaciones; mayor certeza en la programación de vacaciones; capacitación dentro de los horarios de trabajo; renovación de equipos tecnológicos, suministro de materiales e insumos y revisión de las funciones y responsabilidades de cada puesto.

En materia salarial, el INE precisó que el incremento de 6 por ciento se aplicaría exclusivamente al personal de los Módulos de Atención Ciudadana que ocupa el nivel FA1, a partir de enero de 2027.

Sin embargo, el organismo también abrió la posibilidad de continuar revisando otros escenarios de remuneración.

Durante el primer trimestre de 2027, las áreas competentes analizarán los costos, las fuentes de financiamiento y las alternativas salariales, incluido el impacto del salario mínimo en la Zona Fronteriza.

El propósito será integrar propuestas que puedan ser consideradas durante la elaboración del presupuesto institucional de 2028, por lo que la revisión no se limitará al aumento anunciado para el próximo año.

En cuanto a las condiciones laborales, el Instituto se comprometió a fortalecer el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con las jornadas de trabajo, los descansos y las prestaciones establecidas en la normatividad vigente.

Entre las medidas específicas se encuentra garantizar los 30 minutos destinados al consumo de alimentos, un periodo que deberá respetarse conforme a las disposiciones aplicables.

Otro de los compromisos está relacionado con la programación de los periodos vacacionales, particularmente ante las necesidades operativas que enfrenta el personal durante las distintas etapas del calendario electoral.

Para el segundo periodo vacacional de 2026, el INE establecerá una semana fija del 24 de diciembre de 2026 al 1 de enero de 2027, mientras que los cinco días restantes serán otorgados de manera escalonada, de acuerdo con las necesidades del servicio.

Las áreas responsables deberán comunicar oportunamente la programación de los descansos para que los trabajadores tengan mayor certeza sobre sus periodos vacacionales y puedan organizar sus actividades personales.

Asimismo, el organismo analizará esquemas más homogéneos para la asignación de vacaciones, tomando en cuenta las necesidades de operación tanto en periodos ordinarios como durante los procesos electorales.

En el rubro de capacitación, el Instituto informó que desarrolla una planeación integral para fortalecer las capacidades y el desarrollo profesional del personal de los módulos.

Una de las directrices será procurar que las actividades de formación se realicen dentro de la jornada laboral, con el objetivo de facilitar la participación de los trabajadores sin afectar sus periodos de descanso.

El paquete también contempla mejorar las condiciones materiales en las que operan los Módulos de Atención Ciudadana, mediante la renovación del equipamiento tecnológico y la atención prioritaria de los requerimientos de materiales y servicios.

El INE señaló que mantiene en marcha los procedimientos para renovar los equipos tecnológicos de los módulos, con la intención de proporcionar mejores herramientas para la prestación de los servicios de identificación.

También se dará prioridad al suministro de papelería, combustible, artículos de limpieza y otros insumos indispensables para el funcionamiento cotidiano de estas instalaciones, además de atender las necesidades relacionadas con los servicios de limpieza y vigilancia.

Respecto de los recursos destinados a las actividades operativas, el organismo indicó que atenderá, conforme a los procedimientos administrativos y la disponibilidad presupuestal, los gastos de campo, viáticos, peajes y pasajes que se encuentren pendientes del ejercicio 2026.

Otro de los puntos de la revisión será la actualización de las actividades, funciones y responsabilidades del personal de los módulos.

El objetivo es identificar áreas de oportunidad en la organización del trabajo, mejorar la eficiencia operativa y establecer mayor claridad sobre las obligaciones correspondientes a cada puesto.

Para dar seguimiento a los compromisos, el Instituto fortalecerá los canales de comunicación directa con los trabajadores a través de sus Juntas Locales y Distritales Ejecutivas.

Estos mecanismos permitirán informar sobre los avances, recibir planteamientos del personal y evaluar los resultados de las medidas que se vayan implementando.

El organismo electoral sostuvo que las acciones anunciadas representan los primeros resultados de una revisión institucional que continuará desarrollándose de manera colegiada, bajo criterios de responsabilidad presupuestal y con la intención de traducir el diálogo con sus trabajadores en decisiones concretas.

El INE reconoció que existen necesidades laborales y operativas que requieren atención, aunque admitió que algunas soluciones dependerán de procesos de análisis, planeación y disponibilidad de recursos.

No obstante, aseguró que existe la determinación de avanzar en las medidas que resulten viables y mantener informados a los trabajadores sobre las decisiones que se adopten.