Sentencian a 50 años de prisión a “El Mochaorejas”

noviembre 8, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia de 50 años de prisión contra Daniel Arizmendi López o Daniel “N”, “El Mochaorejas”, identificado como líder de una organización criminal dedicada al secuestro y otras actividades delictivas desde por lo menos 1998, que operaba principalmente en el Estado de México y el entonces Distrito Federal.

La condena se dictó luego de que el Ministerio Público de la Federación aportara las pruebas necesarias para acreditar la responsabilidad penal del acusado, así como de cumplirse la reposición del procedimiento judicial ordenada en agosto de 2003, después de que los procesados obtuvieran amparos de la justicia federal.

De acuerdo con la FGR, Daniel “N” fue encontrado responsable de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Además de la pena de medio siglo de prisión, la autoridad judicial le impuso una multa de 916 mil 312.50 pesos.

En el mismo procedimiento se dictaron sentencias condenatorias contra otros dos integrantes de la organización: Daniel Vanegas Martínez o Daniel “V”, quien recibió 22 años de prisión y una multa superior a cuatro millones de pesos, y Dulce Paz Vanegas o Dulce “N”, pareja sentimental de Daniel Arizmendi López, sentenciada a 16 años de cárcel y al pago de una multa de más de 280 mil pesos.

Sin embargo, en los casos de Daniel “V” y Dulce “N”, la autoridad judicial declaró compurgadas las penas impuestas, por lo que no tendrán que cumplir una condena adicional por estos delitos. Ambos permanecerán en reclusión debido a que enfrentan otros procesos penales.

Las investigaciones ministeriales establecieron que los tres sentenciados formaron parte de una estructura criminal que comenzó a operar al menos desde 1998, principalmente en territorio mexiquense y en la capital del país, donde se dedicaba a cometer secuestros y otras actividades ilícitas.

El caso se remonta a junio de ese año, cuando el Ministerio Público de la Federación ejercitó acción penal sin detenido contra los ahora sentenciados y otras personas presuntamente vinculadas con la organización delictiva. A partir de ello, la autoridad judicial libró las respectivas órdenes de aprehensión.

El 30 de junio de 1998 fue detenido Daniel “N”, quien quedó a disposición de la autoridad judicial en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, ubicado en el entonces Distrito Federal.

Posteriormente, el 21 de agosto de ese mismo año, fueron capturados Daniel “V” y Dulce “N”, quienes quedaron a disposición del órgano jurisdiccional en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El proceso judicial tuvo un largo recorrido. El 21 de agosto de 2003, la autoridad judicial dictó una primera sentencia condenatoria contra los tres acusados; sin embargo, tras promover juicios de amparo, obtuvieron la protección de la justicia federal, que ordenó reponer el procedimiento.

Esta determinación obligó a realizar nuevamente actuaciones dentro del proceso penal antes de que pudiera emitirse una resolución definitiva.

Finalmente, en días recientes, luego de las pruebas presentadas por el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el Estado de México, la autoridad judicial notificó las nuevas sentencias condenatorias.

Con esta resolución, Daniel “N” recibió una pena de 50 años de prisión, mientras que los otros dos procesados fueron condenados a 22 y 16 años, respectivamente, aunque sus sanciones se declararon compurgadas.

La FGR informó que las condenas corresponden a la responsabilidad penal acreditada por los delitos señalados y forman parte de las acciones ministeriales contra estructuras criminales dedicadas al secuestro y otras actividades ilícitas.