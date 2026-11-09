Sheinbaum defiende reestructuración del INFONAVIT

noviembre 8, 2026

“El Infonavit (de antes) era pura basura”. Afirmó

Carlos Guzmán | Enviado, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- “El Infonavit era pura usura”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum al cuestionar los esquemas de financiamiento que operaron durante administraciones anteriores y que, aseguró, provocaron que miles de trabajadores pagaran varias veces el monto original de sus créditos sin conseguir liquidar sus viviendas.

Durante un acto de entrega de casas del programa Vivienda para el Bienestar, en Tuxtla Gutiérrez,acompañada por el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, la mandataria defendió la reestructuración de más de cinco millones de créditos del Infonavit y del Fovissste y sostuvo que las modificaciones representan un acto de justicia para las familias que durante años enfrentaron adeudos que crecían pese a sus pagos.

“Fueron años que el Infonavit era pura usura”, expresó Sheinbaum, quien describió que anteriormente los trabajadores recibían créditos para adquirir viviendas de aproximadamente 40 metros cuadrados, en ocasiones ubicadas hasta dos horas de distancia de sus lugares de trabajo, y quedaban sujetos a financiamientos que, según dijo, nunca terminaban de pagarse.

Para ilustrar las condiciones que enfrentaban los acreditados, presentó varios casos de personas que solicitaron cantidades relativamente pequeñas y terminaron con deudas superiores a los préstamos originales, incluso después de haber pagado cientos de miles de pesos.

Mencionó a Francisco Toledo Castellanos, quien solicitó 79 mil pesos, había pagado 231 mil y todavía debía 173 mil pesos. Actualmente, aseguró, su saldo quedó en cero.

También expuso el caso de Patricia Cervantes Pastrana, quien obtuvo un crédito de 104 mil pesos, había cubierto 338 mil pesos y aún debía un millón 132 mil pesos. Tras la reestructuración, su deuda fue liquidada.

Otro ejemplo fue el de Alfredo Verdugo, quien pidió 73 mil pesos, había pagado 390 mil y todavía enfrentaba un adeudo de 910 mil pesos. La presidenta aseguró que actualmente ya no debe nada.

En el caso del Fovissste, relató que una acreditada identificada como Candelaria había solicitado 787 mil pesos y todavía debía un millón 593 mil.

La institución no solamente le canceló el saldo, sino que le devolvió 45 mil pesos de pagos realizados en exceso. Otro caso fue el de Rosangélica, quien obtuvo un préstamo de 532 mil pesos y aún debía un millón de pesos, pese a los pagos efectuados; su deuda también fue eliminada y recibió cerca de ocho mil pesos.

“Pura usura, pura tranza, pura robadera”, expresó la presidenta al cuestionar estos esquemas de financiamiento y señalar que los trabajadores habían terminado pagando cantidades muy superiores a los créditos que originalmente solicitaron.

Ante las críticas que ha recibido la política de reestructuración, Sheinbaum rechazó que se esté desfalcando al Infonavit o al Fovissste y aseguró que ambas instituciones cuentan ahora con mayores recursos. También negó que las medidas promuevan una cultura de incumplimiento entre los acreditados.

“El mexicano, la mexicana siempre pagan sus deudas y si no buscan la manera de ayudarse”, sostuvo, al insistir en que el gobierno intervino porque muchas personas ya habían pagado lo que correspondía y, aun así, continuaban sujetas a obligaciones prácticamente impagables.

La mandataria informó que Vivienda para el Bienestar contempla la construcción de hogares para 1.8 millones de familias de escasos recursos, mientras que cinco millones ya han sido beneficiadas con la reestructuración de sus créditos.

Sumados otros mecanismos de financiamiento y entrega de escrituras, la meta es alcanzar a 12 millones de familias.

En medio de la entrega de viviendas, Sheinbaum expresó que servir a la población representa una de las mayores satisfacciones de su responsabilidad al frente del Ejecutivo federal.

“Es el día más feliz de mi vida, poder servir al pueblo”, manifestó ante los beneficiarios, al defender que el propósito de los gobiernos debe ser garantizar derechos y mejorar las condiciones de vida de la población.

La presidenta vinculó el respaldo popular a los gobiernos de la Cuarta Transformación con los programas sociales, las pensiones, los apoyos al campo, la construcción de infraestructura y las políticas de vivienda.

“Porque cumplimos, porque nosotros no traicionamos, porque nosotros no mentimos, no robamos y no traicionamos al pueblo de Chiapas ni al pueblo de México”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que el acceso a una vivienda digna, la educación, la salud y un salario adecuado forman parte de los derechos que el gobierno debe garantizar, y agradeció al equipo responsable del programa, encabezado por la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega; el director del Infonavit, Octavio Romero, y la titular del Fovissste.