Red de Mujeres Feministas de Veracruz rechaza violencia contra mujeres en rodaje de Manos Negras

noviembre 7, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La Red de Mujeres Feministas de Veracruz expresó su preocupación y rechazo ante las denuncias de presunta violencia y abuso de poder durante el rodaje de la película Manos Negras, dirigida y producida por Xavier Sala Camarena, donde se señala la vulneración de derechos de una adolescente de 13 años y de varias integrantes del equipo de trabajo.

A través de un pronunciamiento público, la organización exigió que se investiguen y se dé seguimiento a las denuncias colectivas relacionadas con las condiciones en que participa la actriz adolescente, al señalar que las niñas, adolescentes y mujeres tienen derecho a vivir libres de violencia.

Asimismo, manifestó su solidaridad con las extrabajadoras de la producción que, de acuerdo con sus testimonios públicos, enfrentaron violencia psicológica y simbólica, malos tratos, descalificaciones profesionales y presiones.

«Ningún proyecto artístico justifica el maltrato ni la vulneración de la dignidad de las mujeres», sostuvo la Red.

Entre sus principales exigencias, planteó que los presupuestos públicos destinados a la cultura y al cine incorporen de manera obligatoria la perspectiva de género, los derechos humanos y la protección de las infancias, con medidas para prevenir y atender situaciones de violencia y garantizar condiciones laborales dignas.

También pidió que el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) cuente con una instancia especializada en igualdad sustantiva y derechos humanos de las mujeres, que permita atender, dar seguimiento y establecer garantías de no repetición ante casos de violencia y discriminación en el sector cinematográfico.

Respecto a la adolescente de 13 años, consideró indispensable que su voluntad sea tomada en cuenta en cualquier decisión relacionada con su participación en la película y que tanto ella como su madre reciban información suficiente y clara. Subrayó que debe prevalecer el interés superior de la niñez.

La organización hizo un llamado al IMCINE y a las autoridades culturales para que atiendan las denuncias y establezcan medidas institucionales que eviten que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

«El arte y la cultura deben ser espacios de libertad y transformación social, nunca territorios donde se reproduzcan las desigualdades, las violencias y el abuso de poder», concluyó.