Xóchitl Tress se suma al PVEM se perfila como candidata a la diputación federal

Xóchitl Tress se suma al PVEM se perfila como candidata a la diputación federal

noviembre 7, 2026

En 2025 compitió por una alcaldía abanderada por MC, un ataque armado le costo la vida a una colaboradora

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Xóchitl Tress Rodríguez se incorporó al partido Verde Ecologista de México, donde la nombraron coordinadora de la Mujer en el distrito federal 03, con cabecera en Cosoleacaque, lo que la perfila como virtual candidata a la diputación federal.

Su incorporación fue anunciada el 5 de noviembre por el dirigente estatal del PVEM, Edgar Herrera Lendechy, y el coordinador distrital Miguel Ángel Vásquez Bonilla, quienes la invitaron a integrarse a la estructura política del partido en el sur de Veracruz.

Tress agradeció el nombramiento y señaló que participará en las tareas para ampliar la presencia del Verde en la región, particularmente mediante actividades relacionadas con la agenda de las mujeres.

“Vamos a sumarnos a las tareas para hacer crecer al Verde en el sur de Veracruz, escuchando las demandas e inquietudes de un sector importante de la población”, expresó tras recibir la designación.

Su llegada al PVEM ocurre después de una trayectoria política en distintas fuerzas partidistas, su paso por la administración del exgobernador Javier Duarte de Ochoa y una sentencia por enriquecimiento ilícito y su pasó por Movimiento Ciudadano en 2025, donde compitió por la alcaldía de Rodríguez Clara; tras un ataque armado una de sus colaboradoras perdió la vida.

De Acción Nacional al gobierno de Javier Duarte

Xóchitl Tress inició su trayectoria política en el Partido Acción Nacional (PAN). En 2012 contendió por una diputación federal por el distrito de Acayucan y posteriormente buscó la presidencia municipal de San Juan Evangelista.

Durante el gobierno de Javier Duarte se desempeñó como directora del Instituto de Espacios Educativos de Veracruz, cargo desde el que estuvo vinculada a la administración estatal.

En julio de 2017 fue detenida en Puerto Vallarta, Jalisco, por una investigación relacionada con enriquecimiento ilícito. En agosto de ese año se declaró culpable mediante un procedimiento abreviado y recibió una sentencia de tres años de prisión, conmutable, además de una inhabilitación para ocupar cargos públicos durante tres años.

Como parte de la reparación del daño se ordenó el decomiso de dos inmuebles. La sentencia permitió que recuperara su libertad mediante las condiciones establecidas por la autoridad judicial.

El ataque en el que murió la periodista Avisack Douglas

En 2025, Tress regresó a la contienda electoral como candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Juan Rodríguez Clara. Obtuvo el segundo lugar en la elección.

Durante esa campaña, el 20 de mayo de 2025, ocurrió un ataque armado en la colonia Benito Juárez, donde se encontraba su casa de campaña. En la agresión resultaron lesionadas dos personas, entre ellas la periodista Avisack Douglas Coronado, quien posteriormente murió a consecuencia de las heridas.

La entonces candidata salió ilesa. Douglas formaba parte de su equipo de comunicación y su asesinato convirtió el ataque en uno de los episodios de violencia registrados durante las campañas municipales en Veracruz

Más de un año después, el caso continúa sin que se haya informado de la detención de los presuntos responsables. El 5 de agosto de 2026, la Fiscalía General del Estado informó que las investigaciones permitieron establecer la probable participación de dos hombres, identificados como Eric Raymundo “N” y Rubén “N”.