Listo, el calendario de comparecencias para la Glosa del Segundo Informe de Gobierno

Listo, el calendario de comparecencias para la Glosa del Segundo Informe de Gobierno

noviembre 5, 2026

• Las y los titulares de las dependencias estatales o equivalentes se presentarán ante las comisiones respectivas, del 17 al 27 de noviembre, en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada.

Xalapa, Ver., 05 de noviembre de 2026.- El Pleno de la LXVII Legislatura del Estado de Veracruz aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo al calendario de comparecencias de las secretarias y los secretarios de despacho o equivalentes del Poder Ejecutivo estatal para la Glosa del Segundo Informe de Gobierno; de igual forma, acordó que éstas se realicen en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo.

A continuación, el nombre de la secretaría o dependencia, la comisión ante la cual comparecerá su titular, y la hora y fecha, correspondiendo todas al mes de noviembre, con excepción de la gobernadora del estado.

La Secretaría de Gobierno (Segob) comparecerá ante la Comisión de Gobernación el martes 17 a las 10:00 horas. Hará lo conducente este mismo día la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop), a las 17:00 horas, ante la Comisión de Corredor Interoceánico, Zonas Portuarias, Mejora Regulatoria y Desarrollo Económico.

El miércoles 18, a las 10:00, tocará el turno a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), ante la Comisión de Hacienda del Estado, y a las 17:00 horas, la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP), frente a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acudirá el jueves 19, a las 17:00 horas, ante la Comisión de Seguridad Pública.

El viernes 20, a las 10:00, se presentará la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), ante la Comisión de Bienestar y Desarrollo Social. Mientras que la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) hará lo propio este mismo día, a las 17:00 horas, ante la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Protección y Bienestar Animal.

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) comparecerá el lunes 23, a las 10:00, frente a la Comisión de Educación y Cultura. A las 17:00 horas, de este día, asistirá la Secretaría de Turismo (Sectur), ante la Comisión de Turismo.

En tanto, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (Siop) se presentará ante la Comisión de Comunicaciones el martes 24, a las 10:00 y a las 17:00 horas, la Comisión de Hacienda del Estado atenderá la comparecencia de la Contraloría General del Estado (CGE).

El miércoles 25, a las 10:00 horas, este Congreso recibirá, por conducto de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal, a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa). A las 17:00 horas, la Comisión de Educación y Cultura hará lo conducente con la Secretaría de Cultura (Secver).

La Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) se presentará el jueves 26 a las 17:00 horas, ante la Comisión de Gobernación.

Por último, el viernes 27, a las 10:00, acudirá la Secretaría de Salud (SS) ante la Comisión de Salud y Asistencia, y a las 17:00 horas, concluirá la glosa con la comparecencia de la Secretaría de Protección Civil (PC), ante la Comisión de Protección Civil.

Este ejercicio de rendición de cuentas se realizará conforme a lo dispuesto en el Artículo 154 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado.

Comparecencia de la gobernadora

La comparecencia de la gobernadora del estado, Rocío Nahle García, quedó programada para realizarse el viernes 4 de diciembre, a las 12:00 horas, en el Recinto Oficial de Sesiones del Palacio Legislativo.