La vecindad del mal: extienden temporada de casa del terror en Xalapa

noviembre 5, 2026

Juan David Castilla

Empresarios anunciaron la extensión de temporada de “La vecindad del mal”, una casa del terror en la ciudad de Xalapa que ha tenido una respuesta favorable en la capital veracruzana.

El promotor del evento, Leonardo Virues, indicó que se busca consolidar a la ciudad como un referente de la cartelera artística y cultural de la región.

En conferencia de prensa, detalló que derivado de la alta afluencia y la respuesta positiva de la ciudadanía, la atracción de terror extenderá sus presentaciones durante tres días más: el viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre, en un horario de ocho de la noche hasta la medianoche.

El recorrido, con un costo de 100 pesos por persona y salidas programadas cada 15 minutos, ha registrado el ingreso de más de 500 asistentes desde su apertura en el marco de las festividades por el Día de Muertos.

Detalló que el escenario elegido para este espectáculo inmersivo posee un valor histórico particular para la ciudad, al tratarse de un inmueble emblemático que próximamente será intervenido.

“La vecindad del mal está ubicada en la calle Clavijero número 120, a un costado de la Arena Xalapa. Es un espacio antiguo que próximamente será derribado, por lo que esta representa una de las últimas oportunidades para que la gente conozca una edificación histórica y al mismo tiempo viva la experiencia del verdadero terror», externó el organizador.

Destacó que Xalapa cuenta con la infraestructura y el público para recibir espectáculos musicales de gran formato, por lo que instó a los habitantes y visitantes a respaldar los eventos programados para el cierre del presente mes.

Para el 26 de noviembre se confirmó la presentación de la agrupación de reggae Los Cafres en el Salón Ónix, fecha para la cual se activó una promoción de boletos al dos por uno. Posteriormente, el 27 de noviembre, la banda de rock uruguaya Cuarteto de Nos ofrecerá un concierto en las instalaciones de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana «Enrique C. Rébsamen».

El 29 de noviembre, el grupo mexicano Porter se presentará en el Salón Ónix para dar cierre a las actividades musicales del penúltimo mes del año.

El empresario adelantó que para el inicio del próximo año ya se tienen confirmados las presentaciones de artistas como José Madero y Siddhartha, como parte de la estrategia para posicionar a Xalapa en los circuitos nacionales de giras musicales.