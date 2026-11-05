Cineastas piden programas estatales de apoyo a sus producciones 

noviembre 5, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- De acuerdo al director de la Cineteca Veracruz, Gustavo Vega, los incentivos del Gobierno Federal para fortalecer la industria cinematográfica en el país no alcanzan a los cineastas estatales, quienes no cuentan con acceso a programas estatales de financiamiento para producir, distribuir o preservar sus obras.

El creador dijo que si bien están enterados del movimiento de apoyo al cine nacional, en Veracruz prácticamente se trata de trabajos independientes.

“Todas las políticas federales a quien están dirigidas es al cine industrial actualmente para los cineastas locales o de los estados yo creo que habría muy poco beneficio y estas políticas están pensadas para que sobre todo empresas internacionales pueden llegar a filmar películas al país.

“Pero hay otra parte, hay otro sector como es el cine de Veracruz, que realmente no está en estos esquemas, está muy lejos de estos esquemas que plantean estas medidas del gobierno federal (…) Yo te diría que para los cineastas locales e independientes, el escenario en el mejor de los casos seguiría siendo el mismo”.

En el caso específico de Veracruz, se carece de mecanismos institucionales de respaldo a la producción cinematográfica, pues las facilidades disponibles se limitan principalmente al uso de instalaciones públicas y algunas actividades de exhibición.

«Por parte de las autoridades locales, no existe en este momento ninguna figura que apoye los proyectos cinematográficos salvo la condonación de los recintos, el préstamo de espacios o quizá algún proyecto de exhibición somero, no existe ningún tipo de apoyo para lo proyectos ni de producción, ni de exhibición», concluyó.