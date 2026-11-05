Habitantes del Fovissste logran clausura de obras tras reunión con Alcaldesa de Xalapa

noviembre 5, 2026

Juan David Castilla

Los residentes de la unidad habitacional Fovissste lograron la suspensión inmediata de los trabajos que se realizaban en terrenos colindantes durante una reunión con la alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego Ceballos, y otras autoridades municipales.

Durante el encuentro, los vecinos expusieron los riesgos ambientales, viales y de abastecimiento de agua que representaban las maniobras en el área, solicitando la revisión exhaustiva de la certeza jurídica de dichos predios.

De manera anónima por temor a represalias, dijeron confiar en que el

Ayuntamiento de Xalapa cumpla los acuerdos correspondientes y, de lo contrario, emprenderán una serie de protestas para exigir que sean respetados sus derechos.

A través de un comunicado de los vecinos se dio a conocer que, como parte de los acuerdos alcanzados, la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal se comprometió a ejecutar la clausura formal de las obras ubicadas en el terreno propiedad del Instituto a las 11:00 horas de este jueves 5 de noviembre.

Asimismo, el Ayuntamiento formalizará una solicitud de información ante la representación del Fovissste para clarificar de manera definitiva la titularidad de las parcelas.

Por su parte, la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) emitirá un dictamen técnico y legal que certifique la propiedad municipal y vecinal de los tres tanques de almacenamiento y distribución de agua potable situados dentro de la unidad.

En el ámbito legal, la comunidad informó que mantendrá firme la integración de una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por hechos que podrían constituir el delito de despojo, acción legal que coadyuvará con el recurso que la propia autoridad municipal interpondrá ante el Ministerio Público.

Tras el avance en las negociaciones, el comité representativo convocó a la asamblea general de colonos para el próximo domingo 8 de noviembre a las 12:00 horas en la explanada de la “CATRA” en el Fovissste, donde se rendirá un informe sobre el cumplimiento de los sellos de clausura y el curso de las acciones jurídicas encaminadas a resguardar el patrimonio del fraccionamiento.