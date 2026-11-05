Triunfo Demócrata en EU, tranquiliza a senadores por futuro de TMEC

noviembre 4, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El triunfo del Partido Demócrata en las elecciones intermedias de Estados Unidos, que le permitió recuperar el control del Congreso frente al Partido Republicano del presidente Donald Trump, generó distintas reacciones entre senadores, quienes discreparon sobre los posibles efectos que tendrá el nuevo equilibrio político estadounidense en la relación bilateral y sobre si este resultado podría repetirse en México durante las elecciones de 2027.

Manlio Fabio Beltrones, senador sin partido, consideró saludable que los poderes públicos estén distribuidos entre distintas fuerzas políticas, al señalar que la concentración del poder en una sola persona o partido propicia vicios y debilita los mecanismos de vigilancia institucional.

Afirmó que el resultado electoral estadounidense constituye una decisión soberana de sus ciudadanos y destacó la importancia de que existan contrapesos para evitar que una sola fuerza política tenga el control de las decisiones públicas.

«Es muy sano el que en cualquier país del mundo los poderes sean compartidos», sostuvo.

El legislador señaló que cuando los poderes quedan en manos de una sola persona o de un solo partido comienzan a surgir problemas por la ausencia de controles y contrapesos que fortalezcan la democracia.

Beltrones sostuvo que esa concentración ha generado, desde su perspectiva, vicios y retrocesos democráticos, por lo que consideró necesario recuperar los equilibrios institucionales.

Rolando Zapata, senador del PRI, consideró que todavía es necesario esperar para conocer los efectos que tendrá la nueva composición del Congreso estadounidense en la relación con México.

Señaló que las primeras reacciones tanto del gobierno de Donald Trump como de los dirigentes demócratas reflejan prudencia y disposición al diálogo, por lo que expresó su expectativa de que el cambio en la correlación legislativa permita una relación más estable entre ambos países.

«Yo creo que va a haber un tránsito de diálogo entre el gobierno del presidente Trump y los líderes demócratas que va a permitir de alguna manera que México tenga una situación más estable en cuanto a las relaciones. Es lo que nosotros esperaríamos», manifestó.

Miguel Márquez, senador del PAN, interpretó el resultado como un mensaje del electorado estadounidense de inconformidad con las decisiones políticas del presidente Donald Trump.

Consideró que el avance demócrata puede representar una señal sobre la importancia de que los ciudadanos cuenten con alternativas para modificar la composición de sus congresos y establecer equilibrios frente al partido gobernante.

El panista planteó que este escenario también debe ser observado en México rumbo a las elecciones de 2027, pues sostuvo que el descontento ciudadano con las decisiones de los gobiernos federal, estatales y municipales podría traducirse en cambios en la representación política.

«Es un mensaje claro del electorado americano a no estar contento con las decisiones políticas que ha tomado Trump», afirmó.

Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del Partido Verde, se mostró más reservado sobre los posibles beneficios para México y sostuvo que el país no debe depender de la orientación política de los legisladores estadounidenses para definir sus decisiones.

Señaló que México debe fortalecer sus propias instituciones y contar con bases económicas y políticas sólidas para defender sus intereses, independientemente de qué partido controle el Congreso de Estados Unidos.

«La verdad es que a México no le ha ido muy bien con las experiencias con presidentes demócratas. Aquí no se trata de presidentes, se trata de senadores. Tampoco nos ha ido muy bien con senadores demócratas», expresó.

El legislador insistió en que la relación bilateral no debe estar condicionada por el color partidista de quienes integran el Senado o la Cámara de Representantes estadounidenses.

También descartó que los resultados puedan compararse directamente con el escenario político mexicano de 2027, al argumentar que las condiciones de ambos países son diferentes.

Afirmó que, a diferencia del escenario estadounidense, la presidenta Claudia Sheinbaum ha llamado constantemente a la unidad y al diálogo con los distintos sectores de la sociedad, por lo que consideró que no existe un paralelismo entre ambos procesos políticos.

Luis Donaldo Colosio, senador de Movimiento Ciudadano, consideró prematuro establecer cuáles serán las consecuencias de la nueva mayoría demócrata para México, debido a que la política exterior estadounidense depende principalmente del Poder Ejecutivo.

Indicó que primero será necesario observar cómo se desarrolla la relación entre Trump y los nuevos legisladores demócratas y, posteriormente, evaluar los efectos que tendrá para los países vecinos.

No obstante, señaló que los resultados reflejan una reacción de una parte del electorado frente a las políticas de la actual administración estadounidense.

«Por cada acción siempre hay una reacción», expresó.

Colosio sostuvo que las políticas que calificó como radicales del gobierno de Trump encontraron una respuesta electoral opuesta de parte de numerosos ciudadanos, y destacó particularmente los resultados registrados en Texas.

Consideró que este escenario debe llevar a los gobiernos a revisar sus propias decisiones y evitar que el ejercicio del poder se traduzca en abusos o negligencias.

Sobre la posibilidad de que algo similar ocurra en México en 2027, señaló que ese tipo de reacciones electorales pueden presentarse en cualquier país, aunque llamó a analizar primero las condiciones políticas nacionales.

Higinio Martínez, presidente del Senado, evitó anticipar si el triunfo demócrata beneficiará directamente a México y señaló que el cambio en el Congreso estadounidense no modifica la permanencia de Donald Trump en la Presidencia.

Explicó que, aunque los demócratas recuperaron el Senado y la Cámara de Representantes, el Poder Ejecutivo continuará en manos de los republicanos, por lo que las dificultades en la relación bilateral podrían mantenerse.

«Yo no lo sé. La política en Estados Unidos es curiosa», respondió al ser cuestionado sobre los posibles beneficios para México.

El senador de Morena manifestó que espera que los resultados favorezcan primero a los habitantes de Estados Unidos y posteriormente contribuyan a mejorar el escenario internacional, en un contexto de tensiones y conflictos en distintas regiones del mundo.

Respecto a la relación bilateral, sostuvo que México debe mantener una política de respeto y colaboración, pero sin subordinación ante el gobierno estadounidense.

«Respeto, colaboración, no sumisión. Así debe seguir», afirmó.

Asimismo, descartó que el resultado electoral estadounidense pueda repetirse necesariamente en México durante 2027, al considerar que las circunstancias políticas de ambos países son distintas.