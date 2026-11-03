A partir de hoy no más celulares en escuelas de educación básica

A partir de hoy no más celulares en escuelas de educación básica

noviembre 3, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García recordó que a partir de este martes 3 de noviembre entra en vigor la prohibición del uso de teléfonos celulares al interior de las instituciones educativas de educación básica, primaria y secundaria, alineados con el ordenamiento federal.

La mandataria, en conferencia de prensa, aseveró que ésta medida pretende retirar las distracciones en los salones de clases y fortalecer la convivencia entre la comunidad estudiantil.

“Este 3 de noviembre es cuando se prohíbe el uso de celular dentro de las escuelas, para que los estudiantes y maestros estén en el salón de clases sin ninguna distracción y que la concentración y convivencia se vuelva a dar entre los alumnos y los maestros”.

Cuestionada sobre las posibles sanciones para quiénes no acaten este ordenamiento, Rocío Nahle García dijo que se llevaron a cabo las consultas en las nuevas regiones del estado con los maestros.

“Se hicieron las consultas, eran nueve consultas, o sea, nueve regiones donde la secretaria Raquel Bonilla y los subsecretarios estuvieron haciendo las consultas que se les solicitaba la propia Secretaría de Educación Pública”.

En ese sentido,la mandataria de Veracruz aseguró que todas las escuelas y autoridades educativas están informadas de la disposición.