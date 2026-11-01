Uso de cuatrimotos en playas impactan negativamente el ambiente: INECOL

noviembre 1, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Es necesario que se determinen áreas especificas en las playas de Chachalacas para el uso de cuatrimotos y otro tipo de vehículos todo terreno, consideró el director del Instituto de Ecología (INECOL), en Veracruz, Héctor Armando Contreras Hernández.

Explicó que el uso de este tipo de vehículos tiene un impacto muy fuerte derivado de la combustión que se queda en el mar, además de que las llantas lastiman y mueven la arena de manera caótica y los sistemas biológicos se ven perturbados.

“Se ha planteado que debe haber áreas específicas para el uso de estos vehículos, para el esparcimiento de la población y para la diversión, pero que no puede ser en cualquier sitio, ni puede ser con cargas muy grandes que no permitan el restablecimiento de los sistemas”.

Ante ello, dijo, se debe proponer a la autoridad ambiental modelos que permitan regular la cantidad y los lugares que estén permitidos estas actividades.

“Bueno, pues que hay un cuidado más intencional por parte de los usuarios de las motos y los vehículos y que tenemos momentos en donde se establecen pausas para que no se practiquen esas actividades cuando tenemos migraciones de organismos, cuando vemos que el sistema está muy perturbado y que no incidan en áreas experimentales”.