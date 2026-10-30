Arranca este fin de semana construcción de viviendas para reubicación de familias en alto riesgo de Ixhuatlán de Madero

Arranca este fin de semana construcción de viviendas para reubicación de familias en alto riesgo de Ixhuatlán de Madero

octubre 30, 2026

Yhadira Paredes/Poza Rica, Ver.- Este sábado se llevará a cabo el banderazo para la construcción de viviendas para las familias que tendrán que ser reubicadas en el municipio de Ixhuatlán de Madero, afectada por el temporal lluvioso de octubre de 2025, informó la gobernadora Rocío Nahle García.

La mandataria, entrevistada en la ciudad de Poza Rica donde se llevó a cabo la asamblea informativa para beneficiarios de Vivienda para el Bienestar, un programa del Gobierno Federal, dijo que este evento se llevará a cabo con la titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU) Edna Elena Vega Rangel.

“También viene el programa en Coatzintla de la reubicación, tal como lo prometió, y en Álamo, y en Ixhuatlán de Madero. ​Precisamente mañana estamos en Ixhuatlán de Madero con la secretaria de SEDATU, dando el banderazo de las casas también de reubicación que se van a hacer en ese municipio, derivado de lo que sufrimos las contingencias el año pasado”.

Destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra en el estado de Hidalgo entregando beneficios del programa de vivienda.

“ Ha ayudado a toda la Huasteca y nos pidió a los gobernadores, pues, apoyar estos programas. ¿Cómo no lo vamos a hacer, si es apoyar a nuestra gente?”, afirmó Rocío Nahle García.

Sobre el evento, la mandataria señaló que se trata de una asamblea informativa a los beneficiarios que fueron incluidos en el programa de vivienda del Gobierno Federal a cabo de la CONAVI, que se lleva a cabo en toda la entidad.