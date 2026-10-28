Advierten desplome en precios del café veracruzano por importaciones masivas de grano “barato”

octubre 28, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Líderes cafetaleros denunciaron que la cosecha correspondiente al ciclo 2026-2027 en el estado de Veracruz enfrentará un escenario incierto, castigada por la volatilidad internacional, el impacto del fenómeno meteorológico “El Niño” y las maniobras de las transnacionales que importan grano de baja calidad para desplazar la producción local, alertaron dirigentes cafetaleros.

Representantes de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), de la Coalición Nacional de Organizaciones de Productores de Café y de la Unión Nacional de Productores de Café CNC, acusaron la existencia de un oligopolio comercial que castiga de manera sistemática los costos que se pagan a los cafeticultores veracruzanos.

Fernando Celis Callejas, asesor de la CNOC, señaló que, ante el inicio del periodo fuerte de corte previsto para la primera semana de noviembre, las compañías compradoras han estimado pagos que apenas rondarán entre los 16 y 17 pesos por kilo de café cereza, montos que resultan insuficientes ante el encarecimiento de los insumos y la crisis climática.

El líder cafetalero explicó que existen cuatro factores fundamentales que están minando la rentabilidad y el sustento de miles de familias del campo veracruzano. En primer lugar, denunció que las empresas

multinacionales se niegan a reconocer las primas de calidad o pagos adicionales que corresponden a los cafés arábigos lavados producidos en México, los cuales cotizan hasta 30 dólares por encima de los precios de la bolsa internacional.

«Las empresas dicen ‘yo me atengo a la bolsa’, pero a la bolsa hay que sumarle los 30 dólares. Ahí tenemos una discusión con ellos», afirmó Celis Callejas.

Asimismo, acusó que en México los intermediarios aplican deducciones excesivas que rozan los 100 dólares por quintal bajo el concepto de gastos de comercialización y utilidades, a diferencia de países como Colombia u Honduras, donde dicho cobro no supera los 60 dólares.

A ello se suma la apreciación de la moneda nacional, la cual genera pérdidas estimadas en mil 300 pesos por cada quintal de café pergamino entregado por el productor.

No obstante, el factor de mayor alerta es el incremento sin precedente en las importaciones de café tipo robusta desde Brasil, el cual es catalogado de inferior calidad pero tiene un costo significativamente más bajo.

«En septiembre las importaciones aumentaron casi 80% más que el año pasado. Traen un café que representa apenas el 30% del precio del café mexicano», aseveró el vocero, detallando que transnacionales como Nestlé y cadenas comerciales como Walmart utilizan este insumo barato para inundar el mercado con café soluble a precios irrisorios de hasta 90 centavos por taza.

Esta práctica, advirtieron los productores, pretende desplazar al café arábigo veracruzano tostado y molido en el mercado nacional, donde el soluble ya abarca el 60% del consumo total.

Ante esta situación, las organizaciones anunciaron que mantendrán sus exigencias de regulación e intervención gubernamental para frenar los abusos en la comercialización de la cosecha.