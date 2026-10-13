México entra en la fase de ejecución de su mayor plan de infraestructura, con 11,366 km de carreteras y 2,400 km de infraestructura ferroviaria

México entra en la fase de ejecución de su mayor plan de infraestructura, con 11,366 km de carreteras y 2,400 km de infraestructura ferroviaria

octubre 12, 2026

El Gobierno proyecta además 2,400 km de infraestructura ferroviaria con cerca de 750,000 millones de pesos, de los que 787 km ya están en construcción.

Sarens cuenta con amplia experiencia local en proyectos ferroviarios y de infraestructura en México y se posiciona como socio estratégico para afrontar los retos de izaje pesado, transporte y montaje de esta nueva fase de obras.

Coincidiendo con el inicio del último trimestre del año, la construcción en México entra en uno de los ciclos de inversión pública más intensos de su historia reciente. Así, el Programa de Infraestructura Carretera del Gobierno de México contempla una inversión de 647,832 millones de pesos durante el sexenio para intervenir 11,366 kilómetros de carreteras y caminos. Según el reciente informe presentado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y Banobras, 1,796 kilómetros ya están concluidos, lo que representa un avance del 15%, y otros 4,223 se encuentran en ejecución. El programa combina recursos públicos con esquemas de inversión mixta.

Banobras tiene a su cargo 19 proyectos de inversión mixta con una inversión estimada de 213,868 millones de pesos que, según las proyecciones oficiales, generarán 177,862 empleos directos y 144,745 indirectos.

En paralelo, el Gobierno de México proyecta construir 2,400 kilómetros de infraestructura ferroviaria durante el sexenio, con una inversión cercana a 750,000 millones de pesos. Según la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), ya hay 787 kilómetros en construcción, con el tren México-Pachuca en un 45% de avance, el México-Querétaro en un 31%, el Querétaro-Irapuato en un 22% y el Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo en un 10%.

Estos proyectos conectarán a más de 41.3 millones de personas en diez estados y reducirán los tiempos de viaje un 40% de media. Se estima que los tramos AIFA-Pachuca y Ciudad de México-Querétaro inicien operaciones en 2027, y la construcción de los trenes ha generado hasta la fecha 60,000 empleos directos, según la Presidencia.

Este despliegue se enmarca en el Programa Institucional de la ATTRAPI 2026-2030, que contempla 13 rutas de pasajeros y el desarrollo y la planeación de más de 3,000 kilómetros de vías de cara a 2030.

La coincidencia de estas obras sitúa su correcta ejecución en los tiempos estimados como el principal reto del ciclo inversor. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) sostiene que el sector dispone de la capacidad técnica, financiera y operativa necesaria, y que el desafío está en convertir la inversión anunciada en obra.

En este contexto, Sarens, líder mundial en elevación de cargas pesadas, transportes especiales y servicios de alquiler de grúas, se posiciona como un socio estratégico para acompañar a constructoras y contratistas en la ejecución de las grandes obras de carreteras, puentes y ferrocarriles previstas en México.

De esta forma, la ejecución de todos planes derivará en una elevada concurrencia de frentes de obra. Por ejemplo, el tren México-Querétaro, con una inversión de 143,435 millones de pesos, mantiene 14 frentes de construcción activos con 18,200 trabajadores y 3,900 unidades de maquinaria pesada, e incluye tramos elevados. Alguna de las nuevas unidades ferroviarias llega a México desde China, lo que añade necesidades de transporte especial al despliegue.

A ello se suman los 4,223 kilómetros de carreteras en ejecución y los 619 puentes que se construirán y rehabilitarán. Las fases de mayor complejidad, como el montaje de viaductos y tramos elevados, el izaje de elementos de gran tonelaje y el transporte especial de piezas, requieren ingeniería especializada y equipos de alta capacidad.

Sarens cuenta con una de las flotas más completas del sector, que incluye grúas de alta capacidad, transportadores modulares autopropulsados (SPMT) y soluciones de ingeniería especializada, lo que le permite abordar estas operaciones con los máximos estándares de seguridad y cumplimiento de plazos.

Además, al operar de forma internacional con una de las flotas más grandes a nivel global, si un proyecto necesita maquinaria que no está disponible de forma local, la compañía puede traerla desde cualquier parte del mundo en cuestión de semanas, de modo que cada obra cuenta siempre con el equipo que requiere.

A este respecto, José Aceves, Country Manager de Sarens en México, afirma que “la inversión anunciada ya se está transmitiendo de proyectos a obras reales, y esa transición genera frentes simultáneos, maquinaria en campo y plazos que cumplir.

En esta fase las operaciones que no admiten margen de error, como el izaje de elementos de gran tonelaje, el transporte especial y el montaje de puentes y estructuras ferroviarias, son totalmente clave. Desde Sarens ponemos nuestra experiencia en México, nuestra flota y nuestra ingeniería al servicio de los constructores para que estos planes se cumplan con los máximos niveles de seguridad, precisión y eficiencia.”

La experiencia de Sarens en México en este ámbito incluye la ampliación del Tren Suburbano al AIFA y el Tren Interurbano México-Toluca, dos servicios que ya operan. También destacan 36 kilómetros de sección de vía en Zinacantepec, para la Constructora de Proyectos Viales de México (OHL).

A nivel internacional, la compañía ha participado en la sustitución del histórico puente de 140 años de Ponte al Pino sobre una línea clave de alta velocidad en Florencia (Italia) y en la instalación del Pyramid Bridge sobre el canal Ringvaart, en Gante (Bélgica), una estructura de 2,600 toneladas y 106 metros de longitud.