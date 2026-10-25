Convocan a marcha en Xalapa para exigir justicia por Ingrid Azul

octubre 24, 2026

Familiares denuncian posibles irregularidades en el caso de la joven de 18 años y piden la pena máxima contra el conductor señalado por su muerte. La protesta será el 28 de octubre en Plaza Lerdo.

Xalapa, Ver.— A casi un año de la muerte de Ingrid Azul, familiares y ciudadanos convocaron a una manifestación pacífica para exigir justicia y esclarecer las presuntas irregularidades en la investigación del accidente que le costó la vida a la joven de 18 años.

La movilización está prevista para el miércoles 28 de octubre, a las 13:00 horas, en Plaza Lerdo, en el centro de Xalapa. Los convocantes hicieron un llamado a motociclistas, padres de familia y habitantes de Banderilla y municipios cercanos para sumarse a la protesta.

De acuerdo con la versión de sus familiares, Ingrid fue atropellada el 1 de noviembre de 2025, en la zona de El Gallito, en Banderilla, por un conductor que presuntamente invadió el carril contrario y huyó tras el impacto. La joven murió 14 días después, luego de permanecer hospitalizada.

La familia cuestiona la actuación de las autoridades tras la detención de Menorio N., señalado en el caso, y pide esclarecer si se realizaron oportunamente las pruebas para determinar si conducía bajo los efectos del alcohol. También exige que se investiguen posibles omisiones y cualquier trato privilegiado.

Otro de los reclamos se relaciona con la posible sanción que enfrentaría el señalado. Los familiares temen que reciba una pena reducida por la clasificación del caso como homicidio culposo y sostienen que la muerte de Ingrid debe tener consecuencias legales proporcionales a los hechos acreditados.

Además, exigen la reparación del daño y denuncian falta de sensibilidad hacia el sufrimiento de sus padres. Aunque reconocen que ninguna indemnización puede devolverles a su hija, consideran que este derecho debe garantizarse conforme a la ley.

Bajo la consigna “Ingrid Azul no es una estadística”, los manifestantes buscan mantener la atención pública sobre el proceso y exigir que las autoridades actúen sin omisiones ni privilegios.

La protesta del 28 de octubre pretende convertir esas exigencias en un reclamo colectivo: esclarecer la muerte de Ingrid, determinar responsabilidades y garantizar justicia para su familia.