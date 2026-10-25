Acatlán asumirá temporalmente asuntos de la Actuaría Municipal de Landero y Coss

octubre 24, 2026

La Actuaría Municipal de Acatlán, perteneciente al Distrito Judicial de Xalapa, atenderá temporalmente los asuntos que corresponden a la Actuaría Municipal de Landero y Coss, debido a que esta última no cuenta actualmente con una persona titular.

La determinación fue aprobada por unanimidad por el Pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ) del Poder Judicial de Veracruz, durante una sesión extraordinaria, en la que se autorizó ampliar la jurisdicción de la actuaría de Acatlán para que pueda conocer de los asuntos que se tramitan en Landero y Coss.

Con esta disposición, el órgano judicial busca dar continuidad a la atención de los procedimientos correspondientes a esa demarcación mientras se resuelve la vacante. La medida permitirá que los asuntos que competen a la actuaría municipal sin titular sean atendidos desde Acatlán, conforme a la ampliación de jurisdicción aprobada.

La Actuaría Municipal de Acatlán cuenta con titular, por lo que asumirá temporalmente esta responsabilidad adicional. El ajuste administrativo busca evitar que la falta de una persona responsable en Landero y Coss impida la atención de los asuntos que corresponden a esa oficina.

La disposición entrará en vigor el próximo 26 de octubre y permanecerá vigente hasta que el Órgano de Administración Judicial determine quién ocupará la titularidad de la Actuaría Municipal de Landero y Coss.