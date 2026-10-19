César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, es ingresado al penal del Altiplano

octubre 19, 2026

El exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, fue trasladado e ingresado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1, conocido como el penal de máxima seguridad de El Altiplano, ubicado en el Estado de México. El exfuncionario enfrenta cargos federales graves tras su presunta vinculación en un operativo irregular en el que participaron agentes de la CIA.

La captura de César Jáuregui se suma a una serie de procesos judiciales abiertos tanto en el fuero común como en el ámbito federal, los cuales han generado un fuerte impacto político e institucional.

Doble proceso: libertad local y captura federal

La detención del exfuncionario se ejecutó la noche del domingo por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR). Esto ocurrió justo momentos después de que concluyera una audiencia en Chihuahua, donde un juez determinó que Jáuregui podía enfrentar en libertad el proceso estatal por el delito de ejercicio indebido del servicio público y coalición.

Como parte de dicha causa local, el impartidor de justicia le impuso medidas cautelares que incluyeron la prohibición de salir del país, la obligación de presentarse una vez al mes ante el tribunal, el resguardo de su pasaporte y visa, y la restricción de comunicarse con testigos. No obstante, al concluir la diligencia, agentes federales cumplimentaron una segunda orden de aprehensión por una causa distinta.

Sale César Jáuregui de Ciudad Judicial; enfrentará proceso en libertad

El abogado defensor, Héctor Villasana Ramírez, explicó que la resolución del juez estatal correspondía exclusivamente a la investigación local, lo que permitió que la orden de captura de la autoridad federal se ejecutara de manera inmediata. En cuanto al proceso en Chihuahua, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia para definir su vinculación o no a proceso se reanudará este jueves 22 de octubre.

¿Por qué se le acusa de Traición a la Patria?

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, la acusación por traición a la patria se deriva de su presunta responsabilidad al haber permitido la intervención de agentes de la CIA en un operativo contra un narcolaboratorio en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, en actividades reservadas de forma exclusiva para autoridades mexicanas y sin la autorización correspondiente.

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó duramente el actuar de César Jáuregui, calificándolo de “muy irresponsable”. Además, cuestionó que un fiscal encargado de procurar justicia sea el primero en vulnerar la ley y señaló que las autoridades estatales tampoco contaban con atribuciones para intervenir en el combate a laboratorios clandestinos de drogas sintéticas, al tratarse de un ámbito de competencia federal.

⇒ Tras su traslado exprés al Estado de México, el exfiscal quedó a disposición de una jueza federal en el penal de El Altiplano, a la espera de que se lleve a cabo su audiencia inicial para determinar su situación jurídica respecto a los graves cargos federales que se le imputan.