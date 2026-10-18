Marina y el Gobierno del Veracruz coordinaron esfuerzos para la realización de actividades de La Carrera Panamericana en Veracruz

Marina y el Gobierno del Veracruz coordinaron esfuerzos para la realización de actividades de La Carrera Panamericana en Veracruz

octubre 18, 2026

Veracruz, Ver.- La Secretaría de Marina a través de la Armada de México, por conducto de la Primera Región Naval, informa que, en coordinación con personal de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Veracruz, sumaron esfuerzos para contribuir a la organización de las actividades de La Carrera Panamericana a su paso por el puerto de Veracruz.

Como parte de estas actividades, se contempló la realización de una ceremonia de entrega de reconocimientos en el Museo Naval de Veracruz, recinto histórico cuyo valor patrimonial y cultural permitió enmarcar este encuentro.

La colaboración interinstitucional tuvo como objetivo fortalecer la proyección turística de Veracruz y contribuir al desarrollo de eventos de relevancia nacional e internacional, mediante la coordinación de acciones logísticas y la atención a los requerimientos necesarios para su realización.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina refrendó su disposición de colaborar con las autoridades del Gobierno del Estado de Veracruz en iniciativas que promuevan el turismo, la cultura y el reconocimiento de la riqueza histórica de la entidad.