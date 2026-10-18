Se vigila la zona sur por lluvias y viento en la zona sur

octubre 18, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Luego de dar a conocer que este domingo continuarán las lluvias y vientos fuertes por el Frente Frio Numero 2, sobre todo en la zona sur de la entidad, la gobernadora Rocío Nahle García hizo un llamado a la población a mantenerse bajo resguardo y evitar salir a las calles para evitar cualquier accidente.

La mandataria destacó que se mantiene una coordinación con autoridades municipales y federales para la atención de cualquier contingencia y se mantienen activos los planes de emergencia DN-III, Marina y Tajín.

“Va a seguir la luvia, se están activando las alertas para proteger a las personas que están, sobre todo, cerca de las playas y ríos, en la zona de Los Tuxtlas y en la zona Olmeca. Tenemos 22 mil usuarios de electricidad en el estado y la CFE informa que se cayeron dos torres, una a la altura de Tlacotalpan y otra en Coatzacoalcos”.

La recomendación de la Secretaría de Protección Civil, dijo, es que, si no se tienen a qué salir a la calle, sobre todo de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, hacia Coatzacoalcos no lo hagan.

“Hay que cuidarnos y tomar precauciones, estamos atentos para brindar todo el apoyo a quienes lo necesiten”.

En un mensaje a través de sus redes sociales, la mandataria refirió que el paso del Frente Frío en la zona norte de Veracruz, donde se tuvieron lluvias en la sierra de Huayacocotla y Álamo y Papantla.

“se activaron refugios temporales. La CFE nos reporta en estos momentos que hay dos torres que se derrumbaron a la alturade Tlacotalpan y Coatzacoalcos, hay ráfagas de viento y lluvia en la zona de Los Tuxtlas y Coatzacoalcos, donde se instalaron refugios”.