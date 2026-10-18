Disfruta de las tradiciones del Día de Muertos con actividades culturales en Veracruz

octubre 18, 2026

>Del 27 de octubre al 2 de noviembre: altares, música, danza, teatro, talleres, exposiciones y recorridos para todo público.

Xalapa, Ver., domingo 18 de octubre de 2026.- La Secretaría de Cultura de Veracruz (SECVER) invita a disfrutar de las actividades del programa general de Día de Muertos, una celebración que honra la vida y recuerda a quienes han fallecido, al tiempo que reconoce la riqueza de las tradiciones, la memoria colectiva y la diversidad cultural de Veracruz. Todas las actividades serán gratuitas.

Del 27 de octubre al 2 de noviembre, diversos espacios culturales y municipios ofrecerán una amplia programación que incluye altares tradicionales de distintas regiones del estado, presentaciones musicales, danza folclórica, teatro, talleres artísticos, exposiciones, proyecciones cinematográficas y recorridos de leyendas.

Entre las actividades destacadas en Xalapa se encuentra Entre huellas y cempasúchil, que se realizará por primera vez el 27 de octubre, a las 18:30 horas, en la UMA Santuario de Vida Silvestre Naturalia. La jornada contempla la creación de un altar comunitario dedicado a las mascotas, acompañado de un ritual de ofrenda.

Asimismo, el desfile monumental Almas del Mictlán se llevará a cabo el 28 de octubre, a las 18:00 horas, con un recorrido por la avenida Ávila Camacho y las calles Enríquez y Zamora. El público también podrá visitar el Circuito Cultural de Xalapa, donde encontrará altares dedicados a regiones como el Papaloapan, Totonacapan, las Altas Montañas, Los Tuxtlas, la Huasteca, el Sotavento y Olmeca, además de presentaciones artísticas en distintos espacios del Centro Histórico.

La programación incluye talleres de grabado, elaboración de calaveritas, propuestas escénicas y encuentros dirigidos a niñas, niños y personas adultas, que permitirán conocer los significados y las expresiones de esta festividad. Además, del 30 de octubre al 1 de noviembre, el parque Juárez será sede del Festival del Tamal, Pan y Chocolate, con una expoventa gastronómica y presentaciones artísticas.

Las celebraciones también llegarán a Actopan, Coacoatzintla, Coatepec, Emiliano Zapata, Naolinco, Tempoal, Teocelo, Tlacolulan y Xico, donde habrá desfiles de catrinas, comparsas de enmascarados, muestras de altares, música, danza y actividades comunitarias que mantienen vivas las tradiciones locales.

A esta programación se sumará el sector empresarial de la región con actividades especiales para que visitantes y turistas conozcan la riqueza cultural de Veracruz durante esta temporada.

Consulta el programa general para conocer las fechas, horarios y sedes en https://tinyurl.com/ProgramadeDiademuertos, y sumarse a esta celebración que honra a quienes han partido y fortalece los lazos entre las comunidades a través de sus tradiciones. Sigue las redes sociales de la @SECVERoficial para saber por qué Veracruz está de moda.