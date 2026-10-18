CFE avanza con el restablecimiento de energía en Veracruz por el paso del Frente Frío 2

CFE avanza con el restablecimiento de energía en Veracruz por el paso del Frente Frío 2

octubre 18, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- De acuerdo a la Comisión Federal de Electricidad, se tiene un avance del 83.33 por ciento en el restablecimiento del servicio de energía eléctrica en el estado de Veracruz, derivado de las afectaciones generadas por el Frente Frío Número 2 en todo el territorio.

A través de un comunicado la paraestatal dijo que el sistema eléctrico se vio afectado por el descenso de la temperatura, chubascos, tormentas eléctricas, vientos y lluvias fuertes del sábado 17 de octubre.

Las autoridades detallaron que de 11 líneas de 115 kV, 2 ya están restablecidas y 9 están en proceso; una línea de 69 kV ya opera con normalidad; se encuentran en reparación 1 estructura tipo TAS, 1 estructura tipo H en líneas de 115 kV, así como aislamiento y cable despendido; se reemplazó un transformador y 11 de 23 claros de media tensión afectados: de 5 postes de media tensión, se ha sustituido 1.

“Las labores se ejecutarán de manera ininterrumpida hasta recuperar el suministro eléctrico al total de los usuarios afectados”, señala la dependencia.

Asimismo, informó que a través del Sistema Nacional de Protección Civil, se tiene estrecha coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Salud y los gobiernos estatales y municipales.