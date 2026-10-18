Al momento se reportan 15 municipios afectados en la zona sur de Veracruz por paso de Frente Frío 2

Al momento se reportan 15 municipios afectados en la zona sur de Veracruz por paso de Frente Frío 2

octubre 18, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Las autoridades que integran el Comité Estatal de Emergencias alertaron que las lluvias intensas del Frente Frío Número 2 continuarán hasta este lunes en la zona sur de la entidad, por lo que dan seguimiento a cualquier afectación.

Encabezados por la gobernadora Rocío Nahle García, llevaron a cabo la tercera sesión de seguimiento del fenómeno meteorológico y de una masa de aire que afecta a la entidad veracruzana.

Informaron que la noche del sábado y madrugada del domingo se registraron rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en la costa de Los Tuxtlas y de 100 en Coatzacoalcos.

Se reportaron afectaciones, hasta el momento en 15 municipios del sur, donde hubo caída de árboles, postes y otras estructuras, así como interrupciones del suministro eléctrico.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y las autoridades municipales vigilan los ríos Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá, así como el río Agua Dulcita debido a su rápida respuesta e incrementos, por instrucciones de la Gobernadora.

Se han desplegado en la zona sur una fuerza de tarea de 120 elementos del Plan Tajín de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en las regiones de Los Tuxtlas, Olmeca y Tonalá, en coordinación con los planes DN-III-E y Marina, Guardia Nacional y los equipos operativos de Protección Civil.

Finalmente, llamaron a extremar precauciones, mantenerse informados sobre los niveles de ríos y arroyos, evitar cruzar corrientes de agua y alejarse de las riberas y laderas inestables.

“Se pide atender las indicaciones de las autoridades, incluidas las evacuaciones preventivas cuando sean necesarias, y reportar cualquier emergencia al 911”.