Mansión de “El Negro” Durazo albergará universidad y bachillerato

octubre 16, 2026

La antigua residencia de Arturo “El Negro” Durazo, conocida como Casa Tlalpan, albergará una universidad y un bachillerato públicos con una inversión de 150 millones de pesos.

El predio de más de seis hectáreas se ubica en San Andrés Totoltepec, en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, sobre el kilómetro 23.5 de la carretera libre a Cuernavaca.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la recuperación del inmueble mediante el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).

La rectora Alma Herrera informó que la Universidad Rosario Castellanos (UNRC) iniciará actividades en 2027 y ofrecerá cinco licenciaturas en distintas áreas del conocimiento.

De momento, los cinco programas disponibles en la UNRC serán Psicología, Derecho y Criminología, Administración y Comercio, Turismo y Economía y Desarrollo Sostenible.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció que el Bachillerato Nacional tendrá capacidad para mil 200 estudiantes, además de orientación artística.

El plantel contará con 12 aulas, talleres, laboratorio de cómputo y cancha multifuncional. La obra requerirá cerca de 100 mdp y su licitación se publicará en noviembre.

El titular de la SEP informó que 75 estudiantes de la primera generación del Bachillerato Nacional toman clases en una sede provisional facilitada por la alcaldía de Tlalpan.