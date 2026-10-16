Se pone en operación el servicio Totonaco con 40 unidades y 50 choferes 

octubre 16, 2026

Yhadira Paredes/Poza Rica, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García puso en operación el servicio de transporte público Totonaco con 40 unidades en la ciudad de Poza Rica, ciudad, con la que, dijo, se tenía una deuda importante en materia de desarrollo y movilidad.

Acompañada por la alcaldesa de la ciudad, Adanely Rodríguez, la mandataria dijo que se arranca el servicio con 50 conductores capacitados, pero faltan 30 más, por lo que hizo un llamado a jóvenes y no tan jóvenes a inscribirse para poder ser choferes de estas unidades.

Recordó que en la ciudad de Poza Rica no se contaba con un servicio de transporte público, pues los traslados de la población se hacían mediante taxis colectivos.

Se trata de 40 unidades híbridas que funcionan con diesel y electricidad, que permitirá un ahorro del 40 por ciento del combustible, además significaron una inversión de 210 millones de pesos.

Nahle García detalló que funcionarán mediante tarjetas de prepago, con un costo de 15 pesos y que este fin de semana brindarán servicio gratuito para que los conozca la población, en horario de 5 de la mañana a las 9 de la noche.

“La movilidad es parte fundamental en el estado para desarrollarnos, crecer, educar, Poza Rica no tiene un transporte urbano como tal, se mueven a través de taxis colectivos, a nosotros nos interesa mucho ayudar a quienes no tienen vehículos”.

La mandataria destacó que este servicio Totonaco se suma a los servicios Ulúa en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y Quetzalli en Veracruz, además anunció que la próxima semana se pondrá en operación el servicios Papaloapan en Carlos A. Carrillo y antes de que finalice el año el Atenas en Xalapa.