Convocan a manifestación por “ecocidio» en el arrecife La Gallega para ampliación del puerto jarocho

Convocan a manifestación por “ecocidio» en el arrecife La Gallega para ampliación del puerto jarocho

octubre 16, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Colectivos ambientalistas, organizaciones civiles, pescadores y prestadores de servicios turísticos denunciaron que la Secretaría de Marina (Semar) comenzó los trabajos de construcción del rompeolas oriente en el puerto de Veracruz vertiendo toneladas de roca directamente sobre la base del arrecife La Gallega, violando la suspensión ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2022.

A través de un pronunciamiento público, los activistas advirtieron que las maniobras de ampliación portuaria provocarán el colapso total de esta estructura natural a causa de los altos niveles de sedimentación, tal como lo han documentado diversos estudios científicos.

Alertaron que esta afectación ambiental no solo destruye la biodiversidad marina, sino que impacta de forma directa a la pesca, al sector turístico y a la protección costera natural de los municipios que integran el Corredor Arrecifal del Golfo de México.

Ante esta situación, agrupaciones ciudadanas convocaron a una manifestación pacífica para el próximo domingo 25 de octubre a las 16:00 horas.

El contingente partirá del Asta Bandera hacia la Plaza del Heroísmo Veracruzano, donde se dará lectura a un posicionamiento conjunto para exigir el cese inmediato de los trabajos de ingeniería marina en el polígono protegido.

Entre las demandas centrales dirigidas a las autoridades federales destacan la suspensión inmediata de las obras en torno a La Gallega, una investigación urgente por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sobre los permisos ambientales, un informe del juez encargado de verificar el cumplimiento de la sentencia de la SCJN y la apertura de espacios de participación ciudadana en las decisiones de desarrollo portuario.