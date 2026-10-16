Protestan por intento de desalojo de 191 familias en colonia Margarita Morán

octubre 16, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Pobladores realizan guardias de vigilancia permanente en la colonia Margarita Morán Véliz, segunda sección, situada en la reserva territorial Santa Bárbara de Xalapa, para frenar una orden de desalojo judicial dictada en contra de 191 familias.

Ante la versión de que las diligencias se llevarían a cabo durante las primeras horas de este viernes 16 de octubre, decenas de pobladores permanecieron durante la noche y madrugada concentrados en los accesos al asentamiento humano para defender las viviendas y el patrimonio edificado a lo largo de más de 14 años de posesión.

Los afectados explicaron que los lotes habitacionales fueron asignados en su momento por la Dirección de Patrimonio del Estado; sin embargo, los trámites administrativos de escrituración y regularización quedaron incompletos por trabas burocráticas institucionales.

Posteriormente, un presunto particular promovió acciones legales reclamando la propiedad de la poligonal y obteniendo el mandato de desalojo.

Representantes de los colonos denunciaron severas irregularidades en el proceso jurídico, señalando que las familias no fueron notificadas en tiempo ni forma, dejándolas en estado de indefensión al no permitirles aportar pruebas dentro del juicio.

Asimismo, enfatizaron que los habitantes no se niegan a liquidar el costo de los predios, pero exigen un esquema de cobro y valuación justa acorde a sus niveles de ingreso.

Ante el clima de incertidumbre, los colonos solicitaron la intervención directa del secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, y del subsecretario José Manuel Pozos Castro, a fin de instalar una mesa de concertación institucional entre la dependencia estatal, la representación legal del particular y las familias afectadas que permita concretar la regularización de la colonia y evitar el uso de la fuerza pública.