No solo con machete, en la 21 de Marzo asaltan hasta con pistola: comerciantes

No solo con machete, en la 21 de Marzo asaltan hasta con pistola: comerciantes

octubre 16, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Un asalto con machete registrado la noche del pasado miércoles en una tienda de abarrotes del bulevar Xalapa-Banderilla dejó un saldo de un comerciante herido y un clima de temor e inseguridad entre vecinos de la colonia 21 de Marzo, debido al reciente incremento de atracos en la zona.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas en el establecimiento conocido popularmente como «la tienda de la esquina del puente», situado a escasos metros de una gasolinera Pemex y frente al puente peatonal del sector.

Comerciantes del sector manifestaron su impotencia ante la nula presencia de los cuerpos de seguridad. Una locataria de la colonia 21 de Marzo, quien omitió su nombre por temor a represalias, relató que hace apenas tres semanas fue víctima de un asalto a mano armada en su propio establecimiento.

«La inseguridad está muy, muy mala aquí. A mí me asaltaron hace tres semanas, entró un sujeto armado, me amenazó con groserías y se llevó la laptop del negocio. Todo pasó en menos de cinco minutos y nadie hizo nada», recriminó la afectada.

La comerciante denunció que los patrullajes por parte de la Policía Estatal y la Policía Municipal son prácticamente inexistentes en este tramo carretero y sus inmediaciones.

«Es rarísimo que pase una patrulla. En las noches la zona se queda completamente a oscuras y hay mucho delincuente merodeando. Estamos expuestos a que en un abrir y cerrar de ojos nos asalten. Hoy los vecinos tenemos mucho miedo», recriminó.

Ante esta situación, los propietarios de negocios locales exigieron a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y a las autoridades municipales implementar operativos de vigilancia permanentes y reforzar el alumbrado público para frenar la escalada delictiva que mantiene bajo asedio a las colonias del norte de la capital.