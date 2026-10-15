A partir de octubre arranca programa piloto para emplear a internos de Ceresos veracruzanos 

octubre 15, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- A partir del mes de noviembre, aquellas Personas Privadas de la Libertad (PPL) en los Centros de Rehabilitación Social podrán acceder a oportunidades de un empleo formal, como parte de una estrategia que prepara la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública.

El titular del Trabajo, Luis Arturo Santiago Martínez dijo que se busca ampliar las opciones de inclusión laboral para sectores que enfrentan mayores dificultades para incorporarse al mercado de trabajo, como es el caso de los internos e internas de CERESOS.

En ese sentido, destacó que hay acuerdos con la Secretaría de Seguridad Pública para poner en marcha estas actividades en noviembre.

El programa contempla la instalación de tianguis para comercializar productos elaborados por quienes se encuentran en los centros penitenciarios, como parte de las ferias y jornadas laborales que el gobierno estatal busca realizar cada mes para acercar oportunidades de trabajo a distintos sectores de la población.

Por otra parte, indicó que en las ferias del empleo se incrementó los resultados de vinculación laboral en la entidad, donde hasta el momento se ha logrado acercar a aproximadamente 26 mil personas a opciones de empleo.

Asimismo, se brindan oportunidades para mujeres que han sufrido violencia, incluidas aquellas que tienen hijos y necesitan cubrir su responsabilidad familiar con una actividad remunerada.