SEDATU dará en pagos apoyo de 400 mil pesos para vivienda a damnificados de lluvias de 2025

octubre 15, 2026

Isabel Ortega/Xalapa. Xalapa, Ver.- A más de un año de las inundaciones que golpearon a Veracruz, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) publicó nuevas reglas para entregar en “paguitos” un apoyo de 400 mil pesos por hogar a familias afectadas por las lluvias de octubre de 2025, provocadas por el disturbio tropical 90E.

El acuerdo, publicado el 15 de octubre de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece que el recurso se entregará en tres ministraciones a hogares de Veracruz, Puebla e Hidalgo, con el objetivo de facilitar su establecimiento en zonas más seguras.

Del monto total, las familias recibirán 160 mil pesos en la primera entrega, otros 160 mil pesos en la segunda y los 80 mil pesos restantes en la tercera. Los pagos no tienen fechas de calendario definidas, pues dependen del cumplimiento de los requisitos y de la verificación de los avances previstos en los lineamientos.

Las nuevas disposiciones sustituyen a las reglas publicadas el 27 de agosto de 2026, aunque mantienen la validez de las solicitudes de incorporación, los convenios de coordinación y las notificaciones de riesgo tramitadas previamente.

Estar censado no garantiza recibir el apoyo

La SEDATU advierte que haber sido censado, contar con un expediente o haber entregado documentación no garantiza que las familias reciban el dinero. Para acceder al beneficio deberán cumplir los requisitos de elegibilidad y acreditar que su vivienda fue afectada y se encuentra en una zona de alto o muy alto riesgo, conforme a los dictámenes y documentos técnicos de las autoridades competentes.

Las personas solicitantes deberán integrar un expediente único del hogar con identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y documentos relacionados con la vivienda afectada. También tendrán que presentar la solicitud individual, firmar el convenio de adhesión y una carta de compromiso para destinar el recurso a establecerse en una zona segura.

¿Cómo se entregarán los 400 mil pesos?

La primera ministración será de 160 mil pesos, equivalente al 40 por ciento del apoyo. Para solicitarla, la instancia responsable deberá integrar y validar el expediente y realizar los trámites correspondientes para la dispersión bancaria.

La segunda entrega será por otros 160 mil pesos y estará condicionada a una visita de acompañamiento social, en la que se verificará el avance de la alternativa de vivienda elegida. Entre las opciones contempladas están comprar una vivienda nueva o usada fuera de la zona de riesgo, adquirir un terreno para construir o levantar una vivienda en un lote propio o familiar.

Los 80 mil pesos restantes se entregarán en una tercera ministración, después de una nueva visita de seguimiento y de comprobar los avances correspondientes. Los lineamientos establecen distintos documentos para acreditar la compra de una vivienda o terreno, así como la construcción o las mejoras realizadas.

En septiembre calculaban reubicar a 3 mil 500 familias

En septiembre de 2026, Guillermo Fernández Sánchez, entonces titular de la SEDATU, informó que inicialmente se estimaba reubicar a unas 3 mil 500 familias de la zona norte de Veracruz afectadas por las lluvias de octubre de 2025. Sin embargo, explicó que la cifra había disminuido conforme avanzaban los recorridos y la revisión de los casos.

“Esa cantidad ha ido bajando en la medida en que se han hecho los recorridos y se les ha preguntado quiénes eran, si rentaban, si eran propietarios o algunos que se anotaban”, declaró.

Las lluvias registradas del 6 al 11 de octubre de 2025 afectaron a 74 municipios veracruzanos y a alrededor de 204 mil personas de 431 localidades. La contingencia dejó 37 personas fallecidas, además de daños en viviendas, escuelas y unidades médicas. Y la necesidad de reubicar a familias de los municipios de Ilamatlán, Poza Rica y Álamo.