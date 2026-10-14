octubre 14, 2026

El lunes pasado en su rueda de prensa, la gobernadora veracruzana Rocío Nahle, anunció la construcción de un nuevo penal para Veracruz y ayer en la mañanera del pueblo de la presidenta Sheinbaum el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la construcción de un nuevo centro penitenciario en Veracruz, esto como parte de la estrategia del Gobierno federal para fortalecer la seguridad y modernizar la infraestructura carcelaria del país, que por cierto tiene ya buen rato desbordada, una pena que en Mexiquito suceda tal cosa.

El penal veracruzano forma parte de un paquete de 6 centros penitenciarios que se proyectan construir en distintas entidades del país y que pretenden alojar al menos a 18 mil 480 personas privadas de la libertad, según lo dicho por García Harfuch, las instalaciones penitenciarias estarán equipadas con tecnología de vigilancia, sistemas de control y seguridad, además de áreas destinadas a la educación, capacitación laboral, atención médica y reinserción social de las personas privadas de la libertad.

Con esto, Veracruz forma parte del programa nacional de fortalecimiento penitenciario, una medida que requerirá coordinación entre el Gobierno de México y la administración estatal que encabeza Rocío Nahle García, lo que no precisó don Omar es si el centro de reinserción social estará ubicado en Medellín de Bravo como la propia gobernadora lo anunciara el pasado lunes.

Cosas de la vida y menudencias

Ayer en la facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, el auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, estuvo presente en el homenaje que nuestra máxima casa de estudios rindió a su abuelo, el destacado jurista y exrector Aureliano Hernández Palacios y durante la ceremonia recibió de manos del rector Martín Aguilar un documento histórico que testimonia el legado universitario de su abuelo.

Aureliano destacó la importancia de preservar los valores de ética, justicia, vocación de servicio y cercanía con las juventudes que distinguieron a su abuelo, principios que reivindicó como fundamentales para el ejercicio de la función pública y que mantienen vigente una tradición familiar de compromiso con la sociedad y las instituciones.

Más tarde en la sala Tlaqná de la Unidad de Servicios Bibliotecarios, se formalizó la conclusión de una alianza entre la Auditoría Superior de la Federación, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A.C y representantes de 15 universidades públicas del país, que está orientada a a fortalecer la transparencia, el uso eficiente de los recursos públicos y la formación ética de nuevas generaciones de universitarios en todo el país.

Todo muy bonito con Aureliano Hernández, quien también visitó el mausoleo de los Veracruzanos Ilustres en donde su abuelo está enterrado, al término del evento el funcionario federal y su equipo volvieron a la ciudad de México.

Por cierto, que hay que olvidar que el día 30 de octubre, el Auditor presentará ante la Cámara de Diputados, la segunda entrega de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2025, un ejercicio fundamental de transparencia y rendición de cuentas, que permitirá conocer cómo se ejercieron los recursos federales durante el primer año completo de las administraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Rocío Nahle García.

Los informes incluirán resultados de la fiscalización del gasto público en áreas como educación, salud, infraestructura y seguridad, así como posibles observaciones, solicitudes de aclaración y recomendaciones y para Veracruz, será particularmente relevante conocer los resultados de las auditorías practicadas a dependencias estatales y municipios, especialmente en materia educativa, donde la ASF ha puesto especial atención en la comprobación de los recursos destinados al pago de personal docente.

En fin, que con don Aureliano Hernández y la gobernadora Rocío Nahle todo chill y bajo control, pese a los esfuerzos de algunos por contrapuntearlos, ellos avanzando cada uno por el bien de Veracruz.