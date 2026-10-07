SMN alerta por posible formación simultánea de dos huracanes frente a costas de México

SMN alerta por posible formación simultánea de dos huracanes frente a costas de México

octubre 6, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre la posible formación de dos ciclones tropicales que podrían desarrollarse de manera simultánea en los océanos Atlántico y Pacífico, con potencial de afectar distintas regiones de México.

En el Atlántico, una zona de baja presión localizada frente a las costas de Veracruz presenta 100 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico durante los próximos días.

Hasta la mañana de este martes, el sistema se ubicaba a 175 kilómetros al este-noreste de Cabo Rojo, Veracruz, y se desplazaba hacia el este-noreste.

De evolucionar a tormenta tropical, este sistema recibiría el nombre de “Isaías”, de acuerdo con la nomenclatura establecida para la actual temporada de ciclones.

Mientras tanto, en el océano Pacífico se mantiene otra zona de baja presión, con 90 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos días, al sur de las costas de Oaxaca.

El sistema se localizaba esta mañana a 500 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Ángel, Oaxaca, y presentaba un desplazamiento hacia el oeste-noroeste.

En caso de alcanzar la categoría de tormenta tropical, el fenómeno sería denominado “Simón”.

La posible evolución simultánea de ambos sistemas mantiene bajo vigilancia las condiciones meteorológicas en las costas mexicanas, por lo que las autoridades meteorológicas recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Para la actual temporada de ciclones tropicales se prevé la formación de entre 18 y 21 sistemas en el océano Pacífico, mientras que en el Atlántico se estiman entre 11 y 15.