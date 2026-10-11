Autobuses Atenas llegarán esta semana a Xalapa: Enrique Santos 

octubre 11, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Están por concluir los trabajos del patio de maniobras para el Servicio Atenas de Xalapa, anunció el secretario ejecutivo del Fideicomiso para la Modernización del Transporte Público en Veracruz, Enrique Santos Maldonado, quien dijo que esta semana empezarían a llegar las 60 unidades que circularán en la ciudad.

A través de sus redes sociales indicó que se supervisaron los detalles de colocación de la rampa para lo que será el lugar de resguardo de los autobuses Atenas.

“Esta semana que viene, acabo de autorizarle a logística y a la empresa que nos manden los autobuses, estuvimos esperando que se pasaran los temporales de lluvias para que nuestras unidades viajen con bien y lleguen a la capital”.

En ese sentido, Santos Maldonado aseguró que el Servicio Atenas ya está a punto de dar inicio a sus operaciones, por instrucciones de la gobernadora Rocío Nahle García.

“Ya podemos recibir con esta mega plataforma que hicimos nuestras unidades muy próximamente”, aseveró.

Asimismo, dijo, se mantiene una supervisión permanente a los servicios Ulúa de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, Quetzalli en Coatzacoalcos, Totonaco en Poza Rica y Papaloapan.