Promueven la prevención del cáncer con la campaña “Tócate para que no te toque”

Promueven la prevención del cáncer con la campaña “Tócate para que no te toque”

octubre 10, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver.- Con un llamado a fortalecer la cultura de la prevención y la detección oportuna del cáncer, el Grupo Empresarial Ambiental con Mujeres impulsa la octava edición de la campaña “Tócate para que no te toque”, mediante la difusión de información en medios digitales.

Elena Tejeda, fundadora de la organización, invitó a la población a sumarse a esta iniciativa y compartir los mensajes de sensibilización para que más personas conozcan la importancia del autocuidado y la atención oportuna de la salud.

“Estamos invitando a toda la población a que nos ayude a divulgar sobre la importancia de la prevención, ya que conocerse y cuidarse es tarea de todos”, expresó.

Señaló que prevenir permite identificar posibles problemas de salud a tiempo y acceder a una atención oportuna, además de contribuir a reducir los gastos que enfrentan las personas y sus familias ante una enfermedad.

“Prevenir evita mayores enfermedades y, además, te da la oportunidad de poder atender la salud a tiempo”, destacó.

Tejeda explicó que el Grupo Empresarial Ambiental con Mujeres también trabaja para promover la salud física y emocional de las mujeres, al considerar que su bienestar repercute directamente en sus familias.

Por ello, convocó a las interesadas en participar en esta red de apoyo a conocer las actividades de la organización y seguir sus cuentas en redes sociales.

Finalmente, reiteró la invitación a integrarse a esta iniciativa, cuyo propósito es fortalecer la colaboración y el acompañamiento entre mujeres.

“Sé parte de esta red de mujeres apoyando a mujeres”, concluyó.