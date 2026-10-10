Esperan casi 5 mil visitantes en el Festival del Cempasúchil de San Pablo Coapan

octubre 10, 2026

Ariadna García/Naolinco, Ver.- Cerca de 5 mil visitantes esperan recibir productores de San Pablo Coapan durante el Festival del Cempasúchil, que se realizará del 17 de octubre al 2 de noviembre, con el propósito de impulsar la actividad turística y generar una derrama económica para las familias de esta localidad.

Saúl Yera Araujo, presidente de la asociación de productores agropecuarios y floricultores, informó que este año cuentan con aproximadamente 25 hectáreas sembradas de flores, cuya producción representa una de las principales fuentes de ingresos durante la temporada de Día de Muertos.

Explicó que el cultivo de cempasúchil tiene más de 40 años de tradición en la comunidad y se ha convertido en un atractivo turístico que beneficia tanto a los floricultores como a otros habitantes.

“Actualmente, en el presente año tenemos aproximadamente unas 25 hectáreas sembradas de flor aquí en San Pablo Coapan”, señaló.

Además del cempasúchil, los productores ofrecen flores como terciopelo, conocida localmente como flor de gallo y mano de león que forman parte de las tradiciones de esta temporada, así como girasoles.

Destacaron que el festival representa una oportunidad para fortalecer la economía local y dar mayor reconocimiento al trabajo de los productores.

Indicó que la agrupación, integrada por 60 productores, se conformó este año con la finalidad de representar al sector, gestionar apoyos y abrir nuevas oportunidades para la actividad agrícola.

Los floricultores invitaron a las familias y turistas a visitar San Pablo Coapan durante las fechas del festival, conocer el proceso de cultivo de las flores y disfrutar de los atractivos que ofrece la comunidad en vísperas del Día de Muertos.