Sequía retrasa floración de cempasúchil en El Hormiguero; abrirá campo para visitantes

octubre 10, 2026

La falta de agua y las altas temperaturas afectaron la producción de este año; el espacio abrirá del 10 al 31 de Octubre,

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La sequía y las altas temperaturas retrasan este año la floración del cempasúchil en el campo El Hormiguero, donde la producción no se desarrolló al mismo ritmo que en temporadas anteriores, explicó Brenda Rosado, responsable del lugar.

Explicó que el proceso de siembra comienza desde mediados de julio, cuando se prepara y trata el suelo para posteriormente colocar las semillas.

El desarrollo de la flor requiere alrededor de dos meses y medio y durante ese periodo se realizan labores de mantenimiento, como fertilización y limpieza constante.

Sin embargo, las condiciones climáticas de este año afectaron el crecimiento de las plantas.

“No se está dando como en años pasados, igual, derivado a la sequía”, explicó Brenda Rosado.La responsable del campo señaló que la floración se encuentra atrasada, aunque se logró obtener producción para la temporada de Día de Muertos.

El cempasúchil será utilizado inicialmente como atractivo para los visitantes y, al finalizar la temporada, a finales de octubre, será puesto a la venta.

Rosado explicó que todavía se encuentran calculando los costos para establecer el precio de venta, aunque reconoció que hubo un encarecimiento de la producción, debido a que en otras regiones también se registraron afectaciones por la sequía.

La flor producida en El Hormiguero se comercializa principalmente en la región de Xalapa y comunidades cercanas, entre ellas La Concepción, Jilotepec y Naolinco.

Campo de cempasúchil abre este 10 de octubreEl campo El Hormiguero, que en redes sociales se identifica como Campo de Girasoles y Cempasúchil El Hormiguero, abrirá al público a partir de este 10 de octubre y hasta el 31 de octubre, en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

Durante los sábados y domingos habrá también vendedores de botanas, comida tradicional y bebidas, como parte de las actividades para los visitantes.

La entrada tendrá un costo de 30 pesos, mientras que los niños menores de 10 años podrán ingresar de manera gratuita.

Brenda Rosado invitó a la población a visitar el campo durante esta temporada y disfrutar de una flor que forma parte de las tradiciones mexicanas relacionadas con el Día de Muertos.

“Es una flor muy noble”, señaló, al destacar que además de su uso tradicional, los campos de cempasúchil se han convertido en espacios atractivos para fotografías durante esta época del año.