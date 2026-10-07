Muere hija de Paquita la del Barrio; Alto Lucero expresa sus condolencias

Muere hija de Paquita la del Barrio; Alto Lucero expresa sus condolencias

octubre 7, 2026

Redacción/Xalapa. El fallecimiento de Martha Elena Martínez Viveros, hija de la reconocida cantante veracruzana Paquita la del Barrio, generó muestras de pesar entre habitantes del municipio de Alto Lucero, donde actualmente residía.

A través de sus redes sociales, el Ayuntamiento de Alto Lucero confirmó el deceso y expresó sus condolencias a familiares, amistades y personas cercanas a Martha Elena, a quienes manifestó su solidaridad ante este momento de duelo.

La administración municipal lamentó la pérdida y deseó fortaleza y pronta resignación a sus seres queridos para afrontar esta difícil situación.

La noticia causó consternación entre pobladores de Alto Lucero, municipio con el que la familia de Paquita la del Barrio mantiene una estrecha relación y donde Martha Elena había establecido su residencia.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las causas del fallecimiento ni sobre los servicios funerarios.