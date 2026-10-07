Incorporan el envenenamiento de animales como agravante del delito de maltrato animal en Veracruz

Incorporan el envenenamiento de animales como agravante del delito de maltrato animal en Veracruz

octubre 7, 2026

El coordinador parlamentario del PVEM en el Congreso del Estado, Marcelo Ruiz Sánchez, informó en entrevista para En Contacto, que incorpora el envenenamiento de animales al catálogo de agravantes del delito de maltrato animal.

El legislador destacó que con esta modificación se fortalece el marco legal para sancionar este tipo de conductas y se brinda mayor protección a los animales en Veracruz.