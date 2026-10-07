Develan billete de Lotería que reconoce al proyecto Oliniay las capacidades científicas de México

octubre 6, 2026

En coordinación con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Lotería Nacional presentó el billete conmemorativo del Sorteo Especial No. 317 para destacar la línea de vehículos eléctricos Olinia, proyecto impulsado por el Gobierno de México. La emisión también reconoce al talento científico mexicano integrado por más de 70 especialistas del país, que convergen en el centro de producción que se ubica en el estado de Puebla.

La develación del billete fue encabezada por la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez; la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón; y el director del Proyecto Olinia, Roberto Capuano Tripp.

La titular de la Secihti, Rosaura Ruiz Gutiérrez, afirmó que Olinia representa una muestra de la capacidad científica y tecnológica que México está desarrollando para atender problemas nacionales.

Al celebrar la emisión de un billete de Lotería Nacional dedicado al proyecto mexicano de electromovilidad, subrayó que “en Olinia hay conocimiento científico, tecnológico y también humanístico para ver cómo pensamos en resolver los problemas de las personas. Eso es lo que hacemos en Secihti, tiene que ver con resolver problemas del país y, por supuesto, contribuir con esto al mundo entero”.

La Secretaria destacó que el impulso a la electromovilidad forma parte de una visión de largo plazo para reducir la contaminación generada por el transporte y avanzar hacia alternativas sustentables. Recordó que esta política tiene antecedentes en el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde su etapa como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, cuando promovió acciones para la protección ambiental, y señaló que el desarrollo de vehículos eléctricos debe avanzar de la mano de nuevas formas de generación de energía renovable.

Ruiz Gutiérrez, quien agradeció a la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, por impulsar la iniciativa, resaltó que la emisión del billete de Lotería Nacional acerca Olinia a la sociedad al vincular un proyecto científico y tecnológico con una de las tradiciones populares de México: “Hoy, el entusiasmo es de Olinia y tener su propio billete de lotería, que representa una tradición mexicana”.

La directora Olivia Salomón, al agradecer la bienvenida a las instalaciones de la Secihti y reconocer a su titular por el impulso que da a los proyectos estratégicos para México, subrayó que cada boleto, además de representar la oportunidad de participar en un sorteo, acompaña acontecimientos que fortalecen la identidad, razón por la que Olinia está presente en un billete, pues su historia narra el país que se está construyendo y habla del México que confía en su talento, en su conocimiento y en su capacidad para crear soluciones propias.

La titular de Lotería Nacional expresó que la guía del Humanismo Mexicano que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum ha colocado a la ciencia y la tecnología en el centro para resolver los grandes desafíos nacionales, fortalecer nuestra soberanía y mejorar la vida de la gente. Afirmó además que Olinia representa la apuesta por la electromovilidad y una movilidad más limpia, sustentable y accesible.

Asimismo, habló del orgullo que significa ser poblana y que esa entidad sea un punto de encuentro donde se suma el talento mexicano y que con conocimiento están abriendo caminos.

“A nuestras científicas y científicos, investigadoras e investigadores, ingenieras e ingenieros; a las mujeres y hombres que han puesto su preparación, creatividad y trabajo al servicio de México. Este billete también es para ustedes”, concluyó Olivia Salomón al tiempo de expresar un reconocimiento al líder del proyecto y a quienes están detrás de este esfuerzo que destaca la confianza en lo nuestro y en la innovación: “Transformar es también construir el futuro y la grandeza de México”.

En tanto, el director del proyecto, Roberto Capuano Tripp, destacó el significado de que la Lotería Nacional dedique uno de sus billetes al vehículo eléctrico mexicano. “Tiene un gran significado para nosotros, porque la Lotería Nacional es parte de la vida cotidiana y de la memoria de México a lo largo de 256 años; sus billetes cuentan la historia del país y de nuestra gente”, expresó.

Señaló que Olinia también fue concebido a partir de las necesidades cotidianas de las y los mexicanos, particularmente de quienes recorren distancias cortas para llegar al trabajo, llevar a sus hijos a la escuela o transportar mercancías. “Así, Olinia nació bajo el liderazgo de la secretaria Rosaura Ruiz Gutiérrez para resolver esos problemas cotidianos usando tecnología”, afirmó.

El cachito que imprime el reconocimiento a los vehículos Olinia

Olivia Salomón informó que con el Sorteo Especial No. 317 se emitieron dos millones 400 mil cachitos; cuenta con un Premio Mayor de 27 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 80 millones de pesos en premios. Se realizará el viernes 16 de octubre a las 20:00 horas y será transmitido por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.