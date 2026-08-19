La titular de Lotería, Olivia Salomón, y el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, develan billete en honor a Juan Gabriel “el amor eterno de México”

agosto 18, 2026

Lotería Nacional develó el billete del Sorteo Superior No. 2896 que honra el legado de Juan Gabriel, uno de los compositores e intérpretes más queridos por el pueblo mexicano, que trascendió generaciones y se consolidó como parte fundamental de la cultura de México. El acto estuvo encabezado por la directora de Lotería Nacional, Olivia Salomón; el gobernador del Estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y el Presidente Municipal de Parácuaro, Michoacán, Josafat Bautista González; además de la presencia de Felipe Rojas Portillo, director de la Fundación y Museo Juan Gabriel; María José Cuevas, directora del documental del artista; María Luisa Arcaraz, quien fue productora y amiga del compositor; y Tamara Sosa Alanís, secretaria de Cultura de Michoacán.

La presencia de autoridades michoacanas reviste especial relevancia para su tierra natal, pues fue en Parácuaro, Michoacán, donde nació Alberto Aguilera Valadez, nombre real del artista. Con esta colección de 10 cachitos, Lotería Nacional le rinde un homenaje al legado de este destacado michoacano y refrenda su tradición de emitir diseños conmemorativos vinculados a personajes que han marcado la historia cultural del país.

Desde el teatro de sorteos tradicionales, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, agradeció a la directora general de la Lotería Nacional el homenaje que hoy realiza a 10 años de la partida de uno de los artistas más grandes y queridos de todo México, Juan Gabriel, cantautor originario de Parácuaro, Michoacán.

“Juan Gabriel es patrimonio cultural de los mexicanos y como michoacanos nos sentimos muy orgullosos de que hoy y siempre sea recordado», agregó el mandatario estatal al destacar que los sentimientos del pueblo están plasmados en sus letras y en sus canciones.

En su mensaje, la directora Olivia Salomón expresó que Lotería Nacional tiene el privilegio de rendir homenaje a uno de los mexicanos más grandes de nuestro tiempo, que con su música atravesó generaciones: “Llegó a los hogares y a los grandes escenarios; cruzó fronteras y consiguió algo extraordinario: hacer que un México diverso se encontrara en sus canciones”.

La titular de la institución de la suerte destacó que su legado va más allá de la música, porque Juan Gabriel también abrió camino en una época marcada por prejuicios y convencionalismos, al tener la libertad de ser él mismo, romper moldes y demostrar que la autenticidad podía convertirse en una enorme fuerza.

Subrayó que este homenaje también expresa el sentido del Humanismo Mexicano que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum, el cual reconoce que la grandeza de México también se construye con quienes, desde su talento, transforman nuestra cultura y dejan una huella imborrable.

“Y hoy, con este billete que lleva su imagen por todo México, queremos decirle algo desde el corazón: Querido Juan Gabriel, México no te dice adiós, México te canta. Y mientras exista una voz que haga suyas tus canciones, tu amor seguirá siendo eterno e inolvidable”.

El presidente municipal de Parácuaro, Josafat Bautista González, destacó las profundas raíces del compositor en su tierra natal, señalando que «aquí comenzó a formar sus sueños y a conocer la vida de nuestra gente». Asimismo, el edil enfatizó que «Juan Gabriel no solamente hizo música, creó emociones históricas y recuerdos que hoy forman parte de la identidad de millones de mexicanos».

Felipe Rojas Portillo, director de la fundación y del museo que lleva el nombre del cantante, agradeció la invitación y relató la cercanía entre el artista y la institución al compartir que Juan Gabriel fue recabando la colección que él deseaba que estuviera presente en su museo. En este acervo se encuentran billetes conmemorativos de Lotería Nacional que él mismo atesoraba. Ahora, desde el Museo Juan Gabriel, localizado en Ciudad Juárez, Chihuahua, la Lotería Nacional acompaña a los fans y visitantes en cada recorrido. Añadió que resulta muy conmovedor atestiguar las muestras de cariño hacia la memoria de un compositor tan entrañable.

A su vez, la directora del documental de Netflix, María José Cuevas, refirió que Juan Gabriel fue profundamente auténtico y, desde esa libertad, conectó y conquistó a millones de personas. Añadió que hoy toca celebrar al más grande con este billete conmemorativo, “porque es patrimonio de todo un país, porque hay artistas que nos dejan y nos tocan el alma, Juan Gabriel es eso”.

María Luisa Arcaraz, quien fuera productora y amiga del compositor, indicó que este billete se convertirá en un valioso objeto de colección y destacó el legado humano y artístico del Divo de Juárez, subrayando que «cada presentación era una nueva vivencia marcada por sus improvisaciones, por cambios constantes, y eso hacía que sus shows fueran únicos». Asimismo, refirió que celebrar a Juan Gabriel es también “celebrar todo lo que dejó en quienes lo escuchamos, lo vimos en concierto y tuvimos la oportunidad de conocerlo y de quererlo”.

El billete que rinde homenaje al Divo de Juárez

El Sorteo Superior No. 2896 dispone de un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series; la bolsa repartible es de 51 millones de pesos en premios y se celebrará el 28 de agosto de este año. Olivia Salomón informó que los dos millones 400 mil cachitos, que llevan consigo el reconocimiento a una figura imprescindible de nuestra cultura, ya se encuentran disponibles en todo el país. El sorteo tendrá transmisión en vivo a través del canal institucional de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.